Нападающий «Рубина» Жонатас близок к переходу в «Локомотив»

В Локомотив надо брать Веллитона!
Он ПОЛУЧШЕ играет Жонатаса!!!
Он по стилю игры похож на Ари!
А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари и Жонатаса !
30 лет это не помеха для игры!
Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе!
Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона!
Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать!
Веллитон сможет принести Локомотиву пользу!
Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других!
Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ.
Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона.
Я хорошо запомнил эти его слова Палыча.
Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!!
Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили!
Он реально поможет усилить атаку Локомотиву!
Возьмите на год с последующим продлением!
Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю!
Форвард «Рубина» Жонатас в ближайшее время может сменить команду. По информации источника, интерес к 28-летнему бразильцу проявляет московский «Локомотив». Сообщается, что футболист готов к переходу в другой клуб.
Жонатас пополнил состав казанского клуба в июне 2016 года, перейдя из «Реала Сосьедад» за 7 миллионов евро. В дебютном сезоне за «Рубин» игрок забил 11 голов и отдал три точные передачи в 30-ти встречах всех турниров. В новом сезоне РФПЛ на его счету два мяча в четырех играх.
Прежде бразилец выступал за «Эльче», «Пескару», «Брешиа», «Торино», «АЗ Алкмаар» и «Крузейро».