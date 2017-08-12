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    Нападающий «Рубина» Жонатас близок к переходу в «Локомотив»

    Форвард «Рубина» Жонатас в ближайшее время может сменить команду. По информации источника, интерес к 28-летнему бразильцу проявляет московский «Локомотив». Сообщается, что футболист готов к переходу в другой клуб.

    Жонатас пополнил состав казанского клуба в июне 2016 года, перейдя из «Реала Сосьедад» за 7 миллионов евро. В дебютном сезоне за «Рубин» игрок забил 11 голов и отдал три точные передачи в 30-ти встречах всех турниров. В новом сезоне РФПЛ на его счету два мяча в четырех играх.

    Прежде бразилец выступал за «Эльче», «Пескару», «Брешиа», «Торино», «АЗ Алкмаар» и «Крузейро».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2017 00:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -13

      Popularov 12 августа 2017, 14:07

      В Локомотив надо брать Веллитона!
      Он ПОЛУЧШЕ играет Жонатаса!!!
      Он по стилю игры похож на Ари!
      А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари и Жонатаса !
      30 лет это не помеха для игры!
      Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе!

      Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона!
      Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать!
      Веллитон сможет принести Локомотиву пользу!
      Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других!
      Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ.

      Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона.
      Я хорошо запомнил эти его слова Палыча.
      Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!!

      Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили!
      Он реально поможет усилить атаку Локомотиву!
      Возьмите на год с последующим продлением!
      Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю!

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 августа 2017, 14:06

      что-то не верится. У Курбана в старте выходит.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 августа 2017, 13:58

      куда только не пичкали его..((не дай бог отдадут.. лучшего защитника отдали уже((

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > гус 12 августа 2017, 16:25

      надо бы знать состав рубина..квирквелия!

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 августа 2017, 13:02

      Честно говоря не самый лучший вариант для ЛОКО.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 августа 2017, 10:41

      отдал три точные передачи - то есть остальные он отдавал сопернику?)))

      1
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 12 августа 2017, 10:14

      Бред.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 августа 2017, 07:15

      Да ладно...
      И в это надо верить?

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > гус 12 августа 2017, 12:18

      поцелуй эмблемы сейчас ничего не значит, может он драконофил

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      Рейтинг: +1580

      srg38 > гус 12 августа 2017, 14:53

      Обоссаный тут только ты, гниль.

      -2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 августа 2017, 01:22

      Правильно ...... Палычу забивала нужен !

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 августа 2017, 01:19

      Не понимаю, чем Жонатас Бекиичу не понравился... По меркам нашего чемпа топовый нап... Лучше разве что Смолов и всё, и то смотря в каких компонентах игры... На месте Рубина такого напа отдавать не стоит...

      2
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > ivanthebest 12 августа 2017, 07:52

      Азмун же.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 12 августа 2017, 00:49

      Один нормальный игрок из прошлогоднего рубинового призыва. Остальные - РАчины полные.

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