Нападающий «Рубина» Жонатас близок к переходу в «Локомотив»

Форвард «Рубина» Жонатас в ближайшее время может сменить команду. По информации источника, интерес к 28-летнему бразильцу проявляет московский «Локомотив». Сообщается, что футболист готов к переходу в другой клуб.

Жонатас пополнил состав казанского клуба в июне 2016 года, перейдя из «Реала Сосьедад» за 7 миллионов евро. В дебютном сезоне за «Рубин» игрок забил 11 голов и отдал три точные передачи в 30-ти встречах всех турниров. В новом сезоне РФПЛ на его счету два мяча в четырех играх.

Прежде бразилец выступал за «Эльче», «Пескару», «Брешиа», «Торино», «АЗ Алкмаар» и «Крузейро».