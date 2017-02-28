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  • Жонатас: «По-настоящему в РФПЛ удивил только Промес, не хотел бы играть против него в защите»

Жонатас: «По-настоящему в РФПЛ удивил только Промес, не хотел бы играть против него в защите»

28 февраля 2017, 19:47
1

Нападающий «Рубина» Жонатас высказал мнение об уровне РФПЛ, а также рассказал, кто из нынешних игроков российского первенства удивил его больше всего.

«В России много сильных команд, не только «Спартак» и «Зенит». Пример – ЦСКА. Кто на первом месте, тот и сильнее. В целом ваш чемпионат очень ровный, любая команда может обыграть другую.

По-настоящему удивил только Промес. Он очень быстр и классно работает с мячом. Не хотел бы оказаться защитником, которому надо опекать этого парня.

Что касается Смолова – надеюсь, смогу побороться с ним за звание лучшего бомбардира. «Рубин» стал сильнее, если сравнивать с летом, поэтому верю, что сумею забить еще много голов и принести команде максимум пользы», – сказал Жонатас.

Бразилец перебрался в «Рубин» из «Реала Сосьедад» в июле 2016 года. В текущем сезоне он провел 16 встреч, отметившись восемью голами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Жонатас Промес Квинси
Комментарии (1)
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Hangeldi
1488311140
По настоящему надо боятся полей и посещЕмостю болельщиков
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