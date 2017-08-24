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    «Рубин»: «Локомотив» хотел видеть у себя Жонатаса, но речь шла лишь об аренде»

    Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал продажу форварда Жонатаса в «Ганновер». Как было отмечено, футболист мог остаться в России, но казанский клуб не устроило предложение «Локомотива».

    «Важно понимать, что у клуба есть стратегические задачи и тактические. Когда новое руководство представило нам свое видение развития клуба, была озвучена главная цель – построить крепкий клуб, твердо стоящий на ногах. Новое руководство четко знает, чего хочет, сколько и за что готово платить. В краткосрочной перспективе для начала наша задача – нормализовать и уровнять бюджет. Сейчас мы и работаем в этом направлении. Мы должны максимально разгрузить зарплатную ведомость клуба. На Жонатаса был устойчивый спрос в Европе, и мы приняли решение о его продаже.

    Помимо «Ганновера» был испанский «Алавес», который до последнего момента нас атаковал. Они очень хотели взять Жонатаса. Были предложения из Турции. Информация об интересе «Локомотива» – это тоже правда. Но москвичи были готовы лишь на аренду. Понятно, что нас такой вариант не устраивал. Мы продали Жонатаса за 9 миллионов евро. Сделку провели быстро, в течение двух недель. 9 миллионов евро – это самое большое предложение по Жонатасу, выше не было», — заявил Сайманов.

    В нынешнем сезоне форвард провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил четыре гола.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    24.08.2017 18:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 августа 2017, 11:09

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