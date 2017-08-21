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    Жонатас попрощался с «Рубином»

    Нападающий «Рубина» Жонатас попрощался с болельщиками команды после победного матча с «Анжи», который закончился со счетом 6:0, а сам бразилец забил в нем два гола. 28-летний футболист переходит в клуб немецкой Бундеслиги «Ганновер».

    Напомним, что Жонатас перешел в «Рубин» в июле 2016 года. За это время он провел 35 матчей, в которых забил 15 голов .

    — На самом деле это очень важный матч для нашей команды. Мы вышли на поле с желанием победить, и это заслуга всей команды. Это как раз именно то, над чем мы работали и то, к чему стремились. Рад, что забил два мяча.

    — Эта игра стала для вас заключительной в составе «Рубина». С какими чувствами уходили с поля? Может быть, хотите что-то сказать болельщикам?

    — Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться. Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь, хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня все это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом, это очень сложное решение. Еще раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за все то время, которое я провел в Казани. И я надеюсь, что еще вернусь сюда.

    Источник: ФК «Рубин»

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    21.08.2017 09:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 августа 2017, 17:57

      рубин типичный наш клуб в котором докуя бабок но мозгов у руководства ноль как итог донные позиции

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 21 августа 2017, 17:47

      Удачи в новом клубе и большое Рахмат за игру в "Рубине".

      1
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      Рейтинг: +16

      Анжанер не миллинэр 21 августа 2017, 15:54

      Женатый хороший футболист, рубиновым без него тяжеловато будет в атаке.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 августа 2017, 12:16

      жаль конечно такого терять..8 лямов помогут что ли..он гораздо дороже стоит!! или столько же не официально уже..

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 августа 2017, 10:32

      лучше бы состав почистили и разгребли зарплаты, пол состава можно продать, игроки слабые, а продают лидера, жаль... Азмуну шанс будет хоть

      -1
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      Рейтинг: +728

      GammiD > STAFOR13 21 августа 2017, 11:46

      Ну кому шлаг типо Санчесов, Гарсий да Бурлаков нужен? Вот и продают кто ликвиден, остальные похоже как свободные разбегутся. Того же Сонга пнуть надо, у него личка 3,5-4 а играет максимум на 0,5.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 августа 2017, 09:59

      а что с финансами? в прошлом же году тратили прям нормально...

      1
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      Рейтинг: +728

      GammiD > Аид666 21 августа 2017, 11:47

      Ну так вот в прошлом году потратились сильно) а в след к нам ревизоры из УЕФы должны приехать. Дисквалифицируют нахер...

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > GammiD 21 августа 2017, 12:19

      8 евро так сильно разгрузит?

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      Рейтинг: +728

      GammiD > Аид666 21 августа 2017, 13:30

      Ну он первый , но я думаю не последний

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      Рейтинг: +404

      tilham > GammiD 21 августа 2017, 16:06

      Да есть ещё кому уходить, надеюсь это будут не лидеры

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > GammiD 21 августа 2017, 19:16

      ну костяк надеюсь сохранят

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