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Жонатас попрощался с «Рубином»

21 августа 2017, 09:42
12

Нападающий «Рубина» Жонатас попрощался с болельщиками команды после победного матча с «Анжи», который закончился со счетом 6:0, а сам бразилец забил в нем два гола. 28-летний футболист переходит в клуб немецкой Бундеслиги «Ганновер».

Напомним, что Жонатас перешел в «Рубин» в июле 2016 года. За это время он провел 35 матчей, в которых забил 15 голов .

— На самом деле это очень важный матч для нашей команды. Мы вышли на поле с желанием победить, и это заслуга всей команды. Это как раз именно то, над чем мы работали и то, к чему стремились. Рад, что забил два мяча.

— Эта игра стала для вас заключительной в составе «Рубина». С какими чувствами уходили с поля? Может быть, хотите что-то сказать болельщикам?

— Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться. Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь, хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня все это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом, это очень сложное решение. Еще раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за все то время, которое я провел в Казани. И я надеюсь, что еще вернусь сюда.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Жонатас
Комментарии (12)
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Аид666
1503298790
а что с финансами? в прошлом же году тратили прям нормально...
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STAFOR13
1503300720
лучше бы состав почистили и разгребли зарплаты, пол состава можно продать, игроки слабые, а продают лидера, жаль... Азмуну шанс будет хоть
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Chernyi Lis
1503306997
жаль конечно такого терять..8 лямов помогут что ли..он гораздо дороже стоит!! или столько же не официально уже..
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Анжанер не миллинэр
1503320090
Женатый хороший футболист, рубиновым без него тяжеловато будет в атаке.
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paparazzi-kazan
1503326835
Удачи в новом клубе и большое Рахмат за игру в "Рубине".
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карасевщина
1503327435
рубин типичный наш клуб в котором докуя бабок но мозгов у руководства ноль как итог донные позиции
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