Жонатас попрощался с «Рубином»

Нападающий «Рубина» Жонатас попрощался с болельщиками команды после победного матча с «Анжи», который закончился со счетом 6:0, а сам бразилец забил в нем два гола. 28-летний футболист переходит в клуб немецкой Бундеслиги «Ганновер».

Напомним, что Жонатас перешел в «Рубин» в июле 2016 года. За это время он провел 35 матчей, в которых забил 15 голов .

— На самом деле это очень важный матч для нашей команды. Мы вышли на поле с желанием победить, и это заслуга всей команды. Это как раз именно то, над чем мы работали и то, к чему стремились. Рад, что забил два мяча.

— Эта игра стала для вас заключительной в составе «Рубина». С какими чувствами уходили с поля? Может быть, хотите что-то сказать болельщикам?

— Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться. Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь, хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня все это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом, это очень сложное решение. Еще раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за все то время, которое я провел в Казани. И я надеюсь, что еще вернусь сюда.