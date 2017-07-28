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  • Тарханов: «По двум турам делать выводы о лидерстве «Локомотива» глупо»

Тарханов: «По двум турам делать выводы о лидерстве «Локомотива» глупо»

28 июля 2017, 10:30

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил выступления в первых двух турах российской Премьер-лиги новичков – «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Специалист также отметил лидера турнирной таблицы на данный момент – столичный «Локомотив».

– Как вам новички РФПЛ: «Тосно» и «СКА-Хабаровск»?

– Насчет «Тосно» не могу сказать. А что касается СКА – с «Зенитом» они сыграли здорово, а вот с «Арсеналом» уже не было тех эмоций. По началу все новички выстреливают, но окончательная картина станет ясна в середине чемпионата.

– Перелеты с другого часового пояса скажутся каким-то образом на игре команды?

– На их игре, наверное, скажется (смеется). Нам-то к ним один раз лететь в сезоне, а им через раз летать придется. Я помню, Сергей Павлов, когда работал во Владивостоке, рассказывал, что они жили и тренировались в Москве, летали только на игры, затем сразу возвращались.

– Как вам старт лидеров РФПЛ: тот же «Локомотив» на первом месте, два тура – 6 очков, неожиданно для вас?

– У Юрия Павловича отличная команда, уровень игроков очень высокий. Ему пожелаю только удачи. Но повторюсь: по двум турам делать выводы глупо, еще несколько должно пройти, и там уже будет видно. «Локомотив», имея таких игроков у себя в обойме, должны идти как минимум в лидирующей группе. То, что его команде нужно усиление, хорошо известно. Это нужно любому тренеру, если он хочет достичь высоких целей. Но если «Локо» подпишут Жонатаса, это будет хорошим приобретением.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Тосно СКА-Хабаровск Локомотив Жонатас Павлов Сергей Тарханов Александр Семин Юрий
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