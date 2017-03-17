Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жонатас заявил, что получает в «Рубине» меньше трех миллионов в год

    Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о своей зарплате в казанском клубе. Ранее стало известно, что бразильский форвард получает 3 миллиона евро за сезон.

    – Не так давно был опубликован рейтинг зарплат футболистов РФПЛ, и вы в нем занимаете 15-е место. Что скажете на это?

    – Если я на 15-м месте, значит не так уж много я получаю, ха! А кто в «Рубине» получает больше всех?

    – Алекс Сонг.

    – Ну, понятно. На самом деле я получаю меньше, чем там написано.

    – Самые высокооплачиваемые игроки РФПЛ – Гарсия и Чорлука с зарплатами в 4,5 миллиона евро в год.

    – Что? Ох, не должен защитник получать больше, чем я!

    В нынешнем сезоне чемпионата России Жонатас забил восемь голов в 14 матчах.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2017 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 18 марта 2017, 09:47

      ...у меня нет слов...ругаться нельзя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 18 марта 2017, 08:10

      Да получайте-не жалко.Главное было-бы за что.К тебе Жонатас-это не относится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 17 марта 2017, 14:08

      3 милионов - КАРЛ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11