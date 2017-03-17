Жонатас заявил, что получает в «Рубине» меньше трех миллионов в год

Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о своей зарплате в казанском клубе. Ранее стало известно, что бразильский форвард получает 3 миллиона евро за сезон.

– Не так давно был опубликован рейтинг зарплат футболистов РФПЛ, и вы в нем занимаете 15-е место. Что скажете на это?

– Если я на 15-м месте, значит не так уж много я получаю, ха! А кто в «Рубине» получает больше всех?

– Алекс Сонг.

– Ну, понятно. На самом деле я получаю меньше, чем там написано.

– Самые высокооплачиваемые игроки РФПЛ – Гарсия и Чорлука с зарплатами в 4,5 миллиона евро в год.

– Что? Ох, не должен защитник получать больше, чем я!

В нынешнем сезоне чемпионата России Жонатас забил восемь голов в 14 матчах.