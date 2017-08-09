Ринат Билялетдинов ждет закрытого матча от «Рубина» и «Локомотива»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал о ключевых моментах, которые будут доминировать в предстоящем матче этих двух команд. Он отметил, что игра вряд ли получится открытой.

«Игра, скорее всего, будет закрытой. Обе команды будут ждать ошибок оппонента. А нас ждет дуэль двух опытнейших тренеров, которые прекрасно понимают сильные стороны друг друга.

Игра «Рубина» может свестись к навесам в надежде на удачный отскок и умение Жонатаса играть головой. А «Локомотив», наверное, будет проводить разящие атаки», – считает он.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» пройдет в среду, 9 августа, в 20:00 по московскому времени.