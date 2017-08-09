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    Ринат Билялетдинов ждет закрытого матча от «Рубина» и «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал о ключевых моментах, которые будут доминировать в предстоящем матче этих двух команд. Он отметил, что игра вряд ли получится открытой.

    «Игра, скорее всего, будет закрытой. Обе команды будут ждать ошибок оппонента. А нас ждет дуэль двух опытнейших тренеров, которые прекрасно понимают сильные стороны друг друга.

    Игра «Рубина» может свестись к навесам в надежде на удачный отскок и умение Жонатаса играть головой. А «Локомотив», наверное, будет проводить разящие атаки», – считает он.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» пройдет в среду, 9 августа, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    09.08.2017 06:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 августа 2017, 09:28

      Мало кто ждёт игры на встречных курсах, без центра поля.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2017, 07:15

      Желаю победы Рубину.

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