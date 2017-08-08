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    «Фенербахче» хочет приобрести у «Рубина» Жонатаса

    «Фенербахче» хочет заполучить нападающего «Рубина» Жонатаса. В ближайшее время стамбульский клуб направит официальное предложение казанцам по трансферу 28-летнего игрока.

    Бразилец перебрался в «Рубин» в июле прошлого года из «Реала Сосьедад» за 7 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до июля 2019 года.

    В текущем сезоне Жонатас провел три матча, отметившись двумя голами.

    Ранее сообщалось, что «желтые канарейки» проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Жулиано.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 14:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 августа 2017, 20:04

      Съесть-то он съесть, да кто ж ему дасть. )))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 августа 2017, 18:56

      Один из лучших напов в нашем чемпе, если не лучший... Продавать не стоит его Рубину, если только не за 15-20 лямов минимум...

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 8 августа 2017, 17:51

      Нам самим нужОн.

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      Рейтинг: +151

      platinum93 8 августа 2017, 16:24

      Фенербахче решил всех ненужных игроков клубам РФПЛ скупить?) хотя Жонатас вроде бы играет по-тихоньку и проблем у Рубина с легионерами нет

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      Рейтинг: +15

      TruRealZenit > platinum93 8 августа 2017, 18:15

      Жонотас очень хороший игрок ! что в том сезоне он единственный блистал,что сейчас тащит

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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 8 августа 2017, 16:05

      нужно продовать

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 августа 2017, 16:00

      заполучите другого..самим нужен..

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 августа 2017, 15:47

      Не понимаю, зачем Рубину продавать Жонатаса , он нападающий который очень хорошо подходит для игры Бердыева, в матч с ЦСКА он был лучшим игроком не только потому ,что забил два мяча , но и еще потому, что он "пахал" на команду и к тому же он не "жадный " нападающий, короче по моему он очень нужен казанцам и вряд ли они его продадут.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > vladik12 8 августа 2017, 16:11

      я так думаю, что у Бомбардира на почте сидит агент и вскрывает чужую переписку)))))

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > 8 августа 2017, 16:24

      сейчас не время продавать....
      Азмун пока не в своей тарелке, ему не хватает Полоза в пару, Канунников против Полоза не потянет... Забросов Нобоа тоже нет, как и навесов Калачёва.... Молодой, в сравнении с Калачёвым, Кузьмин так бегать не успевает, как бегает Калачёв....
      Периодически на полчаса выпускаемый турок Карадениз может сыграть с Азмуном, но полчаса-это не срок.... Вывод: продав Жонотаса Рубин останется без копья))) подождать надо, пока Полоза из Зенита попрут, хотя Димка может в Зените и приживётся, тогда похожего лёгкого напа надо найти, а это как раз к завершению контракта с Жонатасом будет)))

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