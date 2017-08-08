«Фенербахче» хочет приобрести у «Рубина» Жонатаса

«Фенербахче» хочет заполучить нападающего «Рубина» Жонатаса. В ближайшее время стамбульский клуб направит официальное предложение казанцам по трансферу 28-летнего игрока.

Бразилец перебрался в «Рубин» в июле прошлого года из «Реала Сосьедад» за 7 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до июля 2019 года.

В текущем сезоне Жонатас провел три матча, отметившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что «желтые канарейки» проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Жулиано.