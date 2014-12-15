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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Эльче
Депортиво - Эльче: обзор матча 15 декабря 2014
Депортиво
15.12.2014, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
22'
Л. Фаринья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Эльче
Желтая карточка
Фабри
90'
Замена
П. Инсуа
️️️️
Точе
88'
79'
Замена
А. Ньигес
️️️️
Г. Родригеш
75'
Замена
К. Эррера
️️️️
В. Родригес
Желтая карточка
Луизиньо
68'
Замена
Ц. Вилк
️️️️
Х. Медуньянин
65'
Желтая карточка
А. Бергантиньос
56'
56'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Х. Анхель Алонсо
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Фаринья
55'
Желтая карточка
И. Кавалейру
52'
Желтая карточка
А. Лопо
50'
34'
Желтая карточка
Х. Анхель Алонсо
33'
Желтая карточка
Д. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Л. Фаринья
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
9
Точе
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос
АП
9
Элдер Поштига
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Эльче
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
8
Марио Пашалич
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
3-5-2
31
Фабри
16
Луизиньо
22
Лопо
26
Сидней
24
Хуанфран
6
Родригес
6
Медуньянин
4
Бергантиньос
11
Фаринья
8
Иван Кавалейру
9
Точе
4-1-2-2-1
22
Тытонь
22
Суарес
3
Роко
18
Ломбан
5
Сисма
14
Анхель Алонсо
76
Файр
5
Москера
8
Родригес
10
Родригеш
9
Жонатас
11
Фаринья
21
Хуан Карлос
21
Хуан Карлос
11
Фаринья
9
Точе
44
Инсуа
44
Инсуа
9
Точе
6
Медуньянин
6
Вилк
6
Вилк
6
Медуньянин
10
Родригеш
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Родригеш
14
Анхель Алонсо
8
Пашалич
8
Пашалич
14
Анхель Алонсо
8
Родригес
17
Эррера
17
Эррера
8
Родригес
Остались в запасе
Депортиво
Эльче
1
Герман Люкс
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Депортиво - Эльче
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Риасор
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