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«Депортиво» – «Валенсия»: кто победит в матче 3-го тура Ла Лиги 2026/2027

29 августа 2026 9:55
Депортиво - Валенсия
30 авг. 2026, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Победа «Валенсии»
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Матч 3-го тура Ла Лиги между «Депортиво» и «Валенсией» пройдет 30 августа в Ла-Корунье на стадионе «Риасор». Хозяева после двух туров набрали два очка и идут в середине таблицы, а гости имеют лишь одно очко и находятся в зоне вылета. При этом «Валенсия» традиционно сильна в матчах с «Депортиво» и выиграла три последние очные встречи. Сможет ли «Депортиво» прервать неудачную серию против летучих мышей или «Валенсия» добьется очередной победы?

Кто победит в матче

«Депортиво» подходит к игре в неплохой форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей во всех турнирах. В стартовых турах Ла Лиги галисийцы сыграли вничью с «Малагой» (1:1) и «Эльче» (1:1), продемонстрировав надежность в обороне: в среднем они пропускают 0,8 гола за игру. Однако атакующая линия пока не блещет – те же 0,8 забитых мяча в среднем. При этом в очных встречах с «Валенсией» «Депортиво» забивает регулярно, поражая ворота соперника в пяти из семи последних матчей. Домашние стены и поддержка трибун на «Риасоре» могут стать дополнительным козырем, но отсутствие побед на старте давит на психологию.

«Валенсия», напротив, стартовала неудачно: поражение от «Бетиса» (0:1) и ничья с «Сельтой» (0:0) принесли лишь одно очко. Однако статистика говорит в пользу гостей: они не проигрывают в пяти из семи последних выездных матчей в Ла Лиге, а в личных встречах с «Депортиво» одержали три победы подряд. Более того, «Валенсия» забивает в семи последних матчах против этого соперника, что указывает на тактическую эффективность. Проблема «летучих мышей» – реализация: в среднем они забивают 0,8 гола за игру, но против «Депортиво» этот показатель традиционно выше. Оборона гостей пропускает в среднем 1,0 гола, что дает хозяевам шанс, но опыт и очная статистика склоняют чашу весов в пользу «Валенсии».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Валенсия». Несмотря на слабый старт, команда имеет психологическое преимущество над «Депортиво» благодаря серии личных побед и лучшей игре в выездных матчах. «Депортиво» же пока не выглядит способным переломить эту негативную тенденцию, даже играя дома.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Валенсия» выигрывает чаще – 21 победа против 16 у «Депортиво» при 13 ничьих. Последние три матча остались за «летучими мышами», что создает серьезное психологическое давление на хозяев. При этом текущая форма обеих команд нестабильна, но именно очная статистика дает «Валенсии» весомое преимущество перед предстоящей игрой.

Личные встречи
Побед - 3 (14%)
Ничьих - 8 (38%)
Побед - 10 (48%)
27
Забитых мячей
38
1.29
В среднем за матч
1.81
3:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
4 : 2
28.09.2008
Депортиво
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
3 : 3
27.08.2012
Депортиво
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2 : 1
20.05.2018
Депортиво
Испания. Примера, 19 тур
Депортиво
1 : 2
13.01.2018
Валенсия
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3 : 0
02.04.2017
Депортиво
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 1
31.10.2016
Валенсия
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1 : 1
24.01.2016
Валенсия
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
1 : 1
30.08.2015
Депортиво
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 0
13.03.2015
Депортиво
Испания. Примера, 8 тур
Депортиво
3 : 0
19.10.2014
Валенсия
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
2 : 3
27.01.2013
Валенсия
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
3 : 3
27.08.2012
Депортиво
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0 : 2
21.05.2011
Валенсия
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
2 : 0
16.01.2011
Депортиво
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
1 : 0
24.04.2010
Депортиво
Испания. Кубок, 1/8 финала
Депортиво
2 : 2
13.01.2010
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 2
06.01.2010
Депортиво
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
0 : 0
20.12.2009
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
1 : 1
22.02.2009
Валенсия
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
4 : 2
28.09.2008
Депортиво
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 2
09.03.2008
Депортиво
Испания. Примера, 8 тур
Депортиво
2 : 4
20.10.2007
Валенсия
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Депортиво
13
Лео Роман
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
23
Химо Наварро
(К) ПЗ
21
Марио Сориано
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
32
Bil Nsongo
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
(К) ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
39
Рюносукэ Сато
ЛВ
8
Хави Гуэрра
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
18
Пепелу
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Депортиво
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Germán Parreño
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
8
Диего Вильярес
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
10
Peke
ЦП
9
Zakaria Eddahchouri
ЦП
18
Джонатан Асп Йенсен
АП
11
Давид Мелья
ПВ
Валенсия
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Aaron Mayol
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
38
Jaume Durá
ЦП
15
Алиу Дьен
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-1-2-3
13
Роман
12
Куальята
4
22
23
Наварро
21
Сориано
16
Аматуччи
19
Крус
14
32
7
Обамеянг
4-3-2-1
1
Димитриевски
22
Мартинес
5
Таррега
4
Дьякаби
21
Васкес
8
Гуэрра
24
Угринич
18
Пепелу
11
Риоха
39
Сато
6
Садик
23
Наварро
15
15
23
Наварро
21
Сориано
2
Альтимира
2
Альтимира
21
Сориано
14
5
5
14
19
Крус
10
10
19
Крус
32
18
Йенсен
18
Йенсен
32
8
Гуэрра
7
Данжума
7
Данжума
8
Гуэрра
11
Риоха
27
Оторби
27
Оторби
11
Риоха
39
Сато
9
Дуро
9
Дуро
39
Сато
22
Мартинес
19
Раба
19
Раба
22
Мартинес
18
Пепелу
15
Дьен
15
Дьен
18
Пепелу
Остались в запасе
Депортиво
Валенсия
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Germán Parreño
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
8
Диего Вильярес
ЦП
9
Zakaria Eddahchouri
ЦП
11
Давид Мелья
ПВ
Главный тренер
Антонио Идальго
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Aaron Mayol
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
38
Jaume Durá
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Germán Parreño
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
8
Диего Вильярес
ЦП
9
Zakaria Eddahchouri
ЦП
11
Давид Мелья
ПВ
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Aaron Mayol
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
38
Jaume Durá
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Карлос Корберан
Депортиво
Точно не сыграют
Noé
ЦП
Адама Траоре
ПВ
Валенсия
Точно не сыграют
Серхи Каньос
ПВ
Хосе Копете
ЦЗ
Диего Лопес
ЦФ
Гидо Родригес
ЦП
Пабло Маффео
ПЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Валенсии». Гости имеют историческое преимущество в очных встречах, уверенно играют в гостях и способны реализовать свои моменты против «Депортиво», который пока не может найти победный ритм. Рекомендуемая ставка – победа «Валенсии» с коэффициентом 3.10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Ла Лиги между «Депортиво» и «Валенсией» состоится 30 августа в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Депортиво» – «Валенсия»: смотреть онлайн.

3.10
Победа «Валенсии»
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Валенсия Депортиво
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