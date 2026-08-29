Матч 3-го тура Ла Лиги между «Депортиво» и «Валенсией» пройдет 30 августа в Ла-Корунье на стадионе «Риасор». Хозяева после двух туров набрали два очка и идут в середине таблицы, а гости имеют лишь одно очко и находятся в зоне вылета. При этом «Валенсия» традиционно сильна в матчах с «Депортиво» и выиграла три последние очные встречи. Сможет ли «Депортиво» прервать неудачную серию против летучих мышей или «Валенсия» добьется очередной победы?

Кто победит в матче

«Депортиво» подходит к игре в неплохой форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей во всех турнирах. В стартовых турах Ла Лиги галисийцы сыграли вничью с «Малагой» (1:1) и «Эльче» (1:1), продемонстрировав надежность в обороне: в среднем они пропускают 0,8 гола за игру. Однако атакующая линия пока не блещет – те же 0,8 забитых мяча в среднем. При этом в очных встречах с «Валенсией» «Депортиво» забивает регулярно, поражая ворота соперника в пяти из семи последних матчей. Домашние стены и поддержка трибун на «Риасоре» могут стать дополнительным козырем, но отсутствие побед на старте давит на психологию.

«Валенсия», напротив, стартовала неудачно: поражение от «Бетиса» (0:1) и ничья с «Сельтой» (0:0) принесли лишь одно очко. Однако статистика говорит в пользу гостей: они не проигрывают в пяти из семи последних выездных матчей в Ла Лиге, а в личных встречах с «Депортиво» одержали три победы подряд. Более того, «Валенсия» забивает в семи последних матчах против этого соперника, что указывает на тактическую эффективность. Проблема «летучих мышей» – реализация: в среднем они забивают 0,8 гола за игру, но против «Депортиво» этот показатель традиционно выше. Оборона гостей пропускает в среднем 1,0 гола, что дает хозяевам шанс, но опыт и очная статистика склоняют чашу весов в пользу «Валенсии».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Валенсия». Несмотря на слабый старт, команда имеет психологическое преимущество над «Депортиво» благодаря серии личных побед и лучшей игре в выездных матчах. «Депортиво» же пока не выглядит способным переломить эту негативную тенденцию, даже играя дома.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Валенсия» выигрывает чаще – 21 победа против 16 у «Депортиво» при 13 ничьих. Последние три матча остались за «летучими мышами», что создает серьезное психологическое давление на хозяев. При этом текущая форма обеих команд нестабильна, но именно очная статистика дает «Валенсии» весомое преимущество перед предстоящей игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Валенсии». Гости имеют историческое преимущество в очных встречах, уверенно играют в гостях и способны реализовать свои моменты против «Депортиво», который пока не может найти победный ритм. Рекомендуемая ставка – победа «Валенсии» с коэффициентом 3.10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Ла Лиги между «Депортиво» и «Валенсией» состоится 30 августа в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 2».