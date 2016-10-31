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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Валенсия
Депортиво - Валенсия: обзор матча 31 октября 2016
Депортиво
31.10.2016, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
45+2'
Э. Чолак
56'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Валенсия
90'
+1
Желтая карточка
М. Монтойя
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Хуанфран
85'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Ф. Андоне
79'
Замена
Гильерме
️️️️
С. Боргес
76'
74'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Родриго
68'
Замена
А. Медран
️️️️
Э. Перес
66'
Желтая карточка
Э. Перес
64'
Желтая карточка
Э. Гарай
Желтая карточка
Р. Альбентоса
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
Родриго
Пас отдал
Нани
54'
Желтая карточка
Э. Мангала
53'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
А. Абденнур
ГОЛ! 1:0!
Э. Чолак
Пас отдал
Хуанфран
45'
+2
34'
Желтая карточка
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
5
Педро Москера
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Даниэль Парехо
АП
33
Энцо Перес
ПП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Гильерме
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3-4-2-1
22
Тытонь
16
Луизиньо
6
Альбентоса
26
Сидней
24
Хуанфран
16
Гама
5
Боргес
5
Москера
8
Чолак
21
Морено
7
Андоне
3-2-1-2-1
25
Алвес
5
Мангала
24
Гарай
5
Абденнур
33
Монтойя
4
Суарес
33
Перес
10
Парехо
17
Нани
19
Родриго
24
Хуанфран
3
Наварро
3
Наварро
24
Хуанфран
5
Боргес
8
Гильерме
8
Гильерме
5
Боргес
7
Андоне
8
Бабел
8
Бабел
7
Андоне
19
Родриго
10
Картабия
10
Картабия
19
Родриго
33
Перес
10
Медран
10
Медран
33
Перес
5
Абденнур
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
5
Абденнур
Остались в запасе
Депортиво
Валенсия
1
Герман Люкс
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
11
Закария Баккали
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Депортиво - Валенсия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Риасор
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