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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Депортиво
Валенсия - Депортиво: обзор матча 02 апреля 2017
Валенсия
02.04.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 29 тур
3 : 0
Завершен
Депортиво
10'
Э. Гарай
29'
Р. Альбентоса (АГ)
90'
Ж. Канселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Депортиво
ГОЛ! 3:0!
Ж. Канселу
90'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Х. Луис Гайя
83'
Замена
С. Мина
️️️️
С. Дзадза
78'
Замена
Г. Сикейра
️️️️
Э. Перес
75'
70'
Замена
М. Морено
️️️️
А. Бергантиньос
Желтая карточка
Э. Перес
55'
Желтая карточка
А. Абденнур
50'
45'
Замена
Э. Чолак
️️️️
Ф. Файр
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Альбентоса
29'
16'
Желтая карточка
Хоселу
ГОЛ! 1:0!
Э. Гарай
10'
Желтая карточка
М. Монтойя
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Энцо Перес
ЛП
18
Карлос Солер
АП
10
Даниэль Парехо
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
10
Карлес Хиль
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
4-2-2-2
25
Алвес
14
Гайя
5
Абденнур
24
Гарай
33
Монтойя
33
Перес
10
Парехо
18
Солер
14
Орельяна
16
Эль-Хаддади
11
Дзадза
3-5-2
1
Люкс
6
Альбентоса
26
Сидней
3
Наварро
10
Хиль
76
Файр
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
8
Гильерме
13
Хоселу
7
Андоне
33
Перес
6
Сикейра
6
Сикейра
33
Перес
14
Гайя
2
Канселу
2
Канселу
14
Гайя
11
Дзадза
77
Мина
77
Мина
11
Дзадза
4
Бергантиньос
21
Морено
21
Морено
4
Бергантиньос
76
Файр
8
Чолак
8
Чолак
76
Файр
Остались в запасе
Валенсия
Депортиво
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Валенсия - Депортиво
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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