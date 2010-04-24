Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Депортиво
Валенсия - Депортиво: обзор матча 24 апреля 2010
Валенсия
24.04.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
34'
Д. Вилья (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Депортиво
Вторая желтая
Р. Бараха
+3
Желтая карточка
Р. Бараха
+3
+1
Желтая карточка
Г. Серхио
Замена
Х. Мата
️️️️
Висенте
Замена
Миста
️️️️
П. Альварес
Желтая карточка
Алексис
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Н. Лассад
Замена
Н. Лассад
️️️️
Рики
Замена
Р. Бараха
️️️️
Д. Альбельда
Желтая карточка
Д. Сильва
Замена
Д. Рочела
️️️️
Писку
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Вилья
Желтая карточка
З. Каштру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ПЗ
14
Висенте
(К)
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Давид Сильва
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Мануэль Пабло
(К)
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
22
Хуан Родригес
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Депортиво
25
Ману
ВР
27
Давид Рочела
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Миста
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Иван Перес
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
18
Альба
4
Алексис
23
Мадуро
19
Эрнандес
11
Банега
6
Альбельда
14
Висенте
21
Сильва
17
Хоакин
7
Вилья
4-2-3-1
1
Арансубиа
15
Лауре
24
Писку
83
Зе Каштру
19
Пабло
20
Томас
16
Серхио
14
Альварес
22
Родригес
20
Адриан
11
Рики
11
Банега
99
Фернандеш
99
Фернандеш
11
Банега
6
Альбельда
0
Бараха
0
Бараха
6
Альбельда
14
Висенте
64
Мата
64
Мата
14
Висенте
24
Писку
27
Рочела
27
Рочела
24
Писку
14
Альварес
24
Миста
24
Миста
14
Альварес
11
Рики
11
Лассад
11
Лассад
11
Рики
Остались в запасе
Валенсия
Депортиво
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Ману
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Валенсия - Депортиво
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Валенсия
Депортиво
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+