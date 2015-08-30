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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Депортиво
Валенсия - Депортиво: обзор матча 30 августа 2015
Валенсия
30.08.2015, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
45'
А. Негредо
39'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Депортиво
Желтая карточка
Р. Де Пауль
86'
Вторая желтая
А. Барраган
84'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Негредо
76'
75'
Желтая карточка
Г. Люкс
Желтая карточка
А. Барраган
72'
72'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Хуанфран
Замена
С. Фегули
️️️️
С. Мина
63'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Данило
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Пас отдал
С. Мина
45'
Желтая карточка
Данило
44'
39'
ГОЛ! 0:1!
Лукас
Пас отдал
Хуанфран
29'
Замена
Луизиньо
️️️️
Л. Альберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
18
Луис Альберто
ОП
5
Селсо Боргес
ОП
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
4-1-2-3
13
Райан
14
Гайя
13
Мустафи
21
Рубен Везо
19
Барраган
15
Данило
7
Де Пауль
18
Фуэго
21
Негредо
77
Мина
19
Родриго
4-2-3-1
1
Люкс
15
Лауре
14
Аррибас
26
Сидней
3
Наварро
18
Альберто
5
Боргес
5
Москера
76
Файр
24
Хуанфран
7
Лукас
77
Мина
8
Фегули
8
Фегули
77
Мина
15
Данило
10
Парехо
10
Парехо
15
Данило
21
Негредо
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Негредо
18
Альберто
16
Луизиньо
16
Луизиньо
18
Альберто
24
Хуанфран
33
Родригес
33
Родригес
24
Хуанфран
Остались в запасе
Валенсия
Депортиво
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Фабри
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Фабри
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Валенсия - Депортиво
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт Плюс
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