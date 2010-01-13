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Расписание матчей
Испания. Кубок
Депортиво - Валенсия
Депортиво - Валенсия: обзор матча 13 января 2010
Депортиво
13.01.2010, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Депортиво - Валенсия
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0
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Желтые карточки
0
0
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