Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Депортиво
Валенсия - Депортиво: обзор матча 20 мая 2018
Валенсия
20.05.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво
28'
С. Дзадза
80'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Депортиво
80'
ГОЛ! 1:1!
Лукас
Пас отдал
Адриан
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Родриго
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Эмре Чолак
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Валенсия
33
Нето
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
8
Гильерме
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
4-3-1-2
1
Хауме
14
Гайя
24
Гарай
24
Мурильо
22
Видаль
18
Солер
10
Парехо
88
Максимович
11
Гедеш
11
Дзадза
19
Родриго
2-4-1-1
35
Коваль
3
Наварро
16
Луизиньо
7
Крон-Дели
5
Москера
24
Хуанфран
8
Чолак
11
Баккали
19
Валле Балонга
Остались в запасе
Валенсия
Депортиво
33
Нето
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
22
Пжемислав Тытонь
ВР
8
Гильерме
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
8
Гильерме
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Валенсия - Депортиво
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Валенсия
Депортиво
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+