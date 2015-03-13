Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Депортиво
Валенсия - Депортиво: обзор матча 13 марта 2015
Валенсия
13.03.2015, пятница, 22:45
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
61'
Д. Парехо (П)
72'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Депортиво
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
П. Пьятти
84'
82'
Замена
Х. Домингес
️️️️
Лукас
73'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Х. Родригес
ГОЛ! 2:0!
П. Алькасер
Пас отдал
С. Фегули
72'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Негредо
71'
Замена
С. Фегули
️️️️
Родриго
67'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Парехо
61'
54'
Замена
Л. Фаринья
️️️️
О. Риера
Желтая карточка
Родриго
44'
27'
Желтая карточка
Луизиньо
22'
Желтая карточка
И. Кавалейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
33
Энцо Перес
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
4-3-1-2
25
Алвес
14
Гайя
30
Отаменди
21
Рубен Везо
19
Барраган
33
Перес
20
Гомеш
10
Парехо
10
Пьятти
19
Родриго
21
Негредо
3-4-3
31
Фабри
26
Сидней
22
Лопо
16
Луизиньо
5
Боргес
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
6
Родригес
7
Лукас
21
Риера
8
Иван Кавалейру
19
Родриго
8
Фегули
8
Фегули
19
Родриго
10
Пьятти
7
Де Пауль
7
Де Пауль
10
Пьятти
21
Негредо
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Негредо
21
Риера
11
Фаринья
11
Фаринья
21
Риера
7
Лукас
28
Домингес
28
Домингес
7
Лукас
6
Родригес
7
Куэнка
7
Куэнка
6
Родригес
Остались в запасе
Валенсия
Депортиво
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Валенсия - Депортиво
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Депортиво
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+