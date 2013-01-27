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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Валенсия
Депортиво - Валенсия: обзор матча 27 января 2013
Депортиво
27.01.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 3
Завершен
Валенсия
32'
Рики
45+1'
Рики
1'
Жонас
63'
Н. Вальдес
90+2'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Валенсия
Красная карточка
П. Ассунсао
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Р. Кошта
85'
Замена
С. Каналес
️️️️
Э. Банега
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Б. Гама
77'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
70'
63'
ГОЛ! 2:2!
Н. Вальдес
55'
Замена
Х. Бернат
️️️️
В. Руис
Замена
Х. Васкес
️️️️
А. Сантуш
54'
Вторая желтая
Силвиу
52'
46'
Замена
Х. Виера
️️️️
Жонас
ГОЛ! 2:1!
Рики
45'
+1
37'
Желтая карточка
Т. Коста
ГОЛ! 1:1!
Рики
32'
31'
Желтая карточка
П. Пьятти
Желтая карточка
Силвиу
17'
Желтая карточка
Б. Гама
14'
Желтая карточка
М. Пабло
14'
1'
ГОЛ! 0:1!
Жонас
Пас отдал
П. Пьятти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Хонатан Виера
АП
4-4-1-1
1
Арансубиа
28
Силвиу
16
Айтами
83
Зе Каштру
19
Пабло
8
Сантуш
4
Бергантиньос
12
Ассунсао
16
Гама
21
Пицци
11
Рики
4-3-1-2
25
Алвес
4
Руис
23
Рами
20
Кошта
27
Перейра
18
Гуардадо
11
Банега
8
Коста
10
Пьятти
16
Вальдес
17
Жонас
16
Гама
17
Камуньяс
17
Камуньяс
16
Гама
8
Сантуш
20
Васкес
20
Васкес
8
Сантуш
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
4
Руис
24
Бернат
24
Бернат
4
Руис
11
Банега
20
Каналес
20
Каналес
11
Банега
17
Жонас
10
Виера
10
Виера
17
Жонас
Остались в запасе
Депортиво
Валенсия
1
Герман Люкс
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
17
Диого Саломау
ПП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
17
Диого Саломау
ПП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Депортиво - Валенсия
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Риасор
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