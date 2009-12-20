Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Валенсия
Депортиво - Валенсия: обзор матча 20 декабря 2009
Депортиво
20.12.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Валенсия
+2
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Х. Мата
+1
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
️️️️
Х. Карлос Валерон
Желтая карточка
Э. Банега
Замена
Ж. Альба
️️️️
Р. Бараха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
22
Хуан Родригес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
2
Бруно
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Депортиво
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Иван Перес
ЦФ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
22
Иско
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
4-2-3-1
1
Арансубиа
16
Луис
22
Лопо
19
Колотто
19
Пабло
20
Томас
16
Серхио
18
Гуардадо
21
Валерон
22
Родригес
20
Адриан
4-3-2-1
1
Санчес
23
Мигел
5
Деальберт
4
Алексис
2
Бруно
11
Банега
0
Бараха
6
Альбельда
17
Хоакин
64
Мата
7
Вилья
0
Бараха
18
Альба
18
Альба
0
Бараха
64
Мата
99
Фернандеш
99
Фернандеш
64
Мата
Остались в запасе
Депортиво
Валенсия
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Иван Перес
ЦФ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
22
Иско
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Иван Перес
ЦФ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
22
Иско
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Депортиво - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Депортиво
Валенсия
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+