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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Валенсия
Депортиво - Валенсия: обзор матча 13 января 2018
Депортиво
13.01.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
88'
Ф. Андоне
37'
Г. Гедеш
64'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Нето
ГОЛ! 1:2!
Ф. Андоне
Пас отдал
Адриан
88'
64'
ГОЛ! 0:2!
Родриго
Пас отдал
Г. Гедеш
63'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
П. Москера
47'
37'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
3-4-3
23
Рубен
16
Луизиньо
6
Альбентоса
26
Сидней
8
Гильерме
5
Москера
24
Хуанфран
5
Боргес
7
Андоне
7
Лукас
20
Адриан
4-1-2-1-2
33
Нето
21
Рубен Везо
3
Паулиста
24
Гарай
14
Гайя
13
Коклен
10
Парехо
88
Максимович
11
Гедеш
19
Родриго
77
Мина
Остались в запасе
Депортиво
Валенсия
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Депортиво - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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