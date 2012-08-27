Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Депортиво
Валенсия - Депортиво: обзор матча 27 августа 2012
Валенсия
27.08.2012, понедельник, 01:00
Испания. Примера, 2 тур
3 : 3
Завершен
Депортиво
11'
Р. Сольдадо
28'
Р. Сольдадо
41'
С. Фегули
38'
А. Агилар
59'
А. Агилар
77'
Пицци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Депортиво
Желтая карточка
В. Руис
84'
80'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Рики
Желтая карточка
Ж. Перейра
79'
Замена
А. Рами
️️️️
Жонас
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Пицци
Вторая желтая
Р. Кошта
75'
70'
Желтая карточка
Н. Оливейра
Замена
Х. Бернат
️️️️
Ж. Матье
70'
Желтая карточка
Ж. Матье
62'
59'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Х. Карлос Валерон
59'
ГОЛ! 3:2!
А. Агилар
Пас отдал
А. Айтами
46'
Замена
Г. Люкс
️️️️
Д. Арансубиа
ГОЛ! 3:1!
С. Фегули
Пас отдал
Д. Парехо
41'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Ф. Гаго
38'
38'
ГОЛ! 2:1!
А. Агилар
Пас отдал
К. Марчена
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жонас
28'
27'
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Р. Кошта
20'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жонас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
АП
18
Андрес Гуардадо
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
20
Кошта
22
Матье
4
Руис
27
Перейра
8
Фегули
5
Гаго
8
Коста
18
Гуардадо
17
Жонас
9
Сольдадо
4-3-2-1
1
Арансубиа
19
Пабло
16
Айтами
24
Марчена
6
Эвалдо
16
Гама
28
Домингес
21
Агилар
21
Пицци
21
Валерон
11
Рики
22
Матье
24
Бернат
24
Бернат
22
Матье
17
Жонас
23
Рами
23
Рами
17
Жонас
5
Гаго
10
Парехо
10
Парехо
5
Гаго
1
Арансубиа
1
Люкс
1
Люкс
1
Арансубиа
11
Рики
17
Камуньяс
17
Камуньяс
11
Рики
21
Валерон
7
Оливейра
7
Оливейра
21
Валерон
Остались в запасе
Валенсия
Депортиво
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
8
Андре Сантуш
ЦП
21
Айосе
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
21
Айосе
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Валенсия - Депортиво
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Депортиво
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+