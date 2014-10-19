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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Валенсия
Депортиво - Валенсия: обзор матча 19 октября 2014
Депортиво
19.10.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
36'
Х. Луис Гайя (АГ)
43'
Лукас
79'
Точе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Валенсия
90'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
Точе
86'
Замена
Х. Родригес
️️️️
И. Куэнка
79'
ГОЛ! 3:0!
Точе
Пас отдал
Х. Родригес
79'
77'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Х. Фуэго
Желтая карточка
Хуанфран
75'
71'
Желтая карточка
С. Фегули
Замена
Точе
️️️️
И. Кавалейру
63'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Лукас
58'
Желтая карточка
Л. Фаринья
52'
46'
Замена
К. Хиль
️️️️
П. Пьятти
46'
Замена
С. Фегули
️️️️
Ф. Аугусто
ГОЛ! 2:0!
Лукас
Пас отдал
И. Кавалейру
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Луис Гайя
36'
35'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
11
Луис Фаринья
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
7
Лукас
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Хуан Карлос
АП
9
Точе
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
3-1-3-3
31
Фабри
16
Луизиньо
26
Сидней
44
Инсуа
6
Вилк
11
Фаринья
24
Хуанфран
6
Медуньянин
8
Иван Кавалейру
7
Лукас
7
Куэнка
4-1-2-1-2
13
Родригес
19
Барраган
30
Отаменди
13
Мустафи
14
Гайя
6
Аугусто
10
Парехо
18
Фуэго
10
Пьятти
9
Алькасер
19
Родриго
7
Лукас
21
Хуан Карлос
21
Хуан Карлос
7
Лукас
8
Иван Кавалейру
9
Точе
9
Точе
8
Иван Кавалейру
7
Куэнка
6
Родригес
6
Родригес
7
Куэнка
6
Аугусто
8
Фегули
8
Фегули
6
Аугусто
18
Фуэго
7
Де Пауль
7
Де Пауль
18
Фуэго
10
Пьятти
10
Хиль
10
Хиль
10
Пьятти
Остались в запасе
Депортиво
Валенсия
1
Герман Люкс
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
25
Диего Алвес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Депортиво - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Риасор
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