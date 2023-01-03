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  • Нападающий из Испании так сильно любит клуб из родного города, что заплатил почти 500 тысяч ради перехода. В третью лигу

Нападающий из Испании так сильно любит клуб из родного города, что заплатил почти 500 тысяч ради перехода. В третью лигу

3 января 2023, 15:39

Зимнее трансферное окно стартовало во многих лигах в первых числах января. Это значит, что в ближайшее время нужно ждать много историй вокруг переходов. Одна случилась прямо 1-го января: Лукас Перес вернулся в «Депортиво», в котором провел чуть ли не лучшие годы карьеры. Обычный и рядовой трансфер для русского болельщика? Да, но есть нюансы.

• Лукас Перес выступал за «Кадис» из Примеры. Клуб на данный момент тащится на последнем месте таблицы, а Перес был его главным бомбардиром: после 12 матчей у него три гола. Сейчас же он осознано выбрал погружение в третью лигу – это из-за большей любви к своему родному городу Ла-Корунье, где базируется «Депортиво».

• Самый важный момент. Сумма выкупа Переса составляла 1 млн евро, но почти половину (494 тысячи) он выплатил сам.

• Откуда такое рвение? Он говорит, что ему больно смотреть на страдание клуба из родного города.

Да, это тот самый Лукас Перес, который с 2016-го по 2018-й был в «Арсенале», потом – играл за «Вест Хэм», а еще сильно раньше заезжал в «Карпаты» и в киевское «Динамо». В его карьере суммарно было 11 клубов из четырех разных стран, но «Депортиво» занимает особенное место в его сердце. Вот что было в их отношениях в разные времена.

1. Несмотря на то, что Перес родился в Ла-Корунье, путь в большом футболе он начинал в Мадриде – с юношеских команд «Атлетико» и трансфера в «Райо Вальекано». При этом в 2015-м, когда он впервые оказался в «Депортиво», рассказывал: «Из «Райо» я хотел уехать только в «Депортиво». Я и мой агент несколько месяцев обсуждали с клубом вариант этого трансфера. Сначала «Депортиво» давало какие-то надежды, но чуть позже начали сомневаться. Я не обиделся на руководство, я просто пообещал, что вернусь в этот клуб позже».

2. Одно из интервью в «Арсенале»: «Англия – это другой уровень во всем, даже в любви к футболу. Мне нравится, что англичане сделали из этой игры религию. Завершить карьеру здесь? Во-первых, пока рано об этом думать, мне всего 28, ха-ха-ха. Во-вторых, я бы хотел завершить карьеру в «Депортиво». Это особенный клуб из самого важного для меня города. Он помог мне стать тем, кем я сейчас являюсь».

3. Если залезть на Transfermarkt, то можно увидеть, что «Депортиво» – клуб, в котором Перес показал лучшую статистику за все время: 96 матчей, 33 гола, 22 ассиста.

4. Летом Перес уже просил «Кадис» отпустить его в «Депортиво», но получил отказ. Вторую попытку перейти в клуб из родного города он предпринимает с середины ноября. Президент «Депортиво» Антонио Кусейро еще в начале декабря говорил, что Перес настолько заинтересован в трансфере, что даже может выплатить половину суммы выкупа самостоятельно.

В тот момент Кусейро говорил, что это не очень вероятно. Сейчас это все же произошло.

5. А вот слова Переса о планах после карьеры: «Я хочу сделать одну общую татуировку, посвященную клубам, которые помогали мне в течение всей карьеры. В центре будет «Депортиво», моя мечта – завершить карьеру там».

Возможно, у Переса будет возможность закончить путешествие в любимом клубе. Его контракт действует полтора года и заканчивается в июне-2024. На тот момент ему уже будет 35 лет. Сейчас же «Депортиво» идет на четвертом месте в третьей лиге: отрыв от первой строчки составляет четыре очка. У Переса есть шансы помочь клубу вернуться в Сегунду уже в этом дивизионе.

Фото: AFLO, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Испания. Примера Испания Депортиво Кадис
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