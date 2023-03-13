«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
У «Барселоны» восемь пропущенных голов в 25 матчах Примеры.
Это новый рекорд турнира.
Каталонцы превзошли достижение «Атлетико» и «Депортиво».
Команды из Мадрида и Ла-Коруньи пропускали по 10 мячей в 25 турах чемпионата в сезонах 1990/91 и 1993/94 соответственно.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!