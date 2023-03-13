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    Какой вы футболист?

    «Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»

    У «Барселоны» восемь пропущенных голов в 25 матчах Примеры.

    Это новый рекорд турнира.

    Каталонцы превзошли достижение «Атлетико» и «Депортиво».

    Команды из Мадрида и Ла-Коруньи пропускали по 10 мячей в 25 турах чемпионата в сезонах 1990/91 и 1993/94 соответственно.

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    Источник: Opta

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    13.03.2023 09:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      yuthgfio 13 марта, 10:42

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 13 марта, 10:03

      Интер и Бавария просто угарают наверное с этой новости))))

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