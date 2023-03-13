«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»

У «Барселоны» восемь пропущенных голов в 25 матчах Примеры.

Это новый рекорд турнира.

Каталонцы превзошли достижение «Атлетико» и «Депортиво».

Команды из Мадрида и Ла-Коруньи пропускали по 10 мячей в 25 турах чемпионата в сезонах 1990/91 и 1993/94 соответственно.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!