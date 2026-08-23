Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Малага» – «Депортиво»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027

23 августа 2026 9:41
Малага - Депортиво
24 авг. 2026, понедельник 22:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа «Малаги»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Малагой» и «Депортиво» пройдет 24 августа 2026 года в Малаге на стадионе «Ла Росаледа». Хозяева неудачно стартовали, уступив «Атлетико» (0:2), но традиционно сильны дома – они не проигрывают в восьми последних матчах на своем поле. Гости, напротив, начали с ничьей против «Эльче» (1:1) и редко проигрывают в последнее время. При этом очная статистика на стороне «Малаги» – она не уступает «Депортиво» в шести последних встречах. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на мощь «Ла Росаледы», или гости с крепкой обороной, которые намерены увезти очки из Андалусии?

Кто победит в матче

«Малага» подходит к игре с явным преимуществом домашнего поля и очной статистики. Команда не проигрывает в шести последних матчах против «Депортиво» и в трeх из них забивает. Домашняя серия андалусийцев внушает уважение – восемь матчей без поражений на «Ла Росаледа». В атаке хозяева стабильны: они забивают в шести из восьми последних встреч, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,80 гола. Однако оборона действует небезупречно – в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и «Малага» пропускает в семи последних матчах. Это даeт «Депортиво» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать и взять первые очки в сезоне.

«Депортиво» делает ставку на надeжную оборону и дисциплинированную игру. В пяти последних матчах команда пропускает в среднем всего 0,60 гола – один из лучших показателей в лиге. При этом атака гостей работает не столь ярко: в среднем 0,80 забитых мяча за тот же период. В стартовом туре «Депортиво» сыграл вничью с «Эльче» (1:1), что подтверждает их умение не проигрывать. Однако в очных встречах с «Малагой» гости часто испытывают трудности – они не побеждали в шести последних матчах, а на выезде в Ла Лиге их результаты нестабильны. Гостям будет сложно преодолеть домашнюю мощь хозяев при своей низкой результативности, хотя их оборона может сдержать атаку «Малаги».

Итоговый вывод: «Малага» имеет преимущество домашнего поля и очной статистики, тогда как «Депортиво» силeн в обороне, но слаб в атаке. Хозяева должны взять три очка, хотя победа вряд ли будет разгромной. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Малаги» с сохранением сухого счeта или с одним пропущенным голом.

Форма и история личных встреч

В 42 очных матчах «Депортиво» имеет небольшое преимущество: 16 побед против 10 у «Малаги», ещe 16 встреч завершились вничью. Однако в последних шести очных встречах «Малага» не проиграла, одержав две победы и четыре раза сыграв вничью. При этом хозяева забивают в трeх последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Малаги» дома – восемь матчей без поражений, у «Депортиво» – шесть матчей без поражений в восьми последних, но низкая результативность. Очная статистика и домашняя поддержка склоняют чашу весов в пользу «Малаги», несмотря на крепкую оборону гостей.

Личные встречи
Побед - 7 (28%)
Ничьих - 12 (48%)
Побед - 6 (24%)
32
Забитых мячей
29
1.28
В среднем за матч
1.16
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4 : 3
26.11.2016
Депортиво
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3 : 3
06.03.2016
Малага
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1 : 1
24.08.2026
Депортиво
Испания. Сегунда, 34 тур
Депортиво
1 : 1
04.04.2026
Малага
Испания. Сегунда, 9 тур
Малага
3 : 0
12.10.2025
Депортиво
Испания. Сегунда, 22 тур
Малага
1 : 1
11.01.2025
Депортиво
Испания. Сегунда, 8 тур
Депортиво
0 : 0
06.10.2024
Малага
Испания. Сегунда, 27 тур
Малага
0 : 0
24.02.2019
Депортиво
Испания. Сегунда, 8 тур
Депортиво
1 : 1
07.10.2018
Малага
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2018
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
3 : 2
19.11.2017
Депортиво
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2 : 0
15.04.2017
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4 : 3
26.11.2016
Депортиво
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3 : 3
06.03.2016
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 0
24.10.2015
Депортиво
Испания. Примера, 33 тур
Малага
1 : 1
26.04.2015
Депортиво
Испания. Кубок, 1/16 финала
Малага
4 : 1
18.12.2014
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
0 : 1
06.12.2014
Малага
Испания. Кубок, 1/16 финала
Депортиво
1 : 1
03.12.2014
Малага
Испания. Примера, 37 тур
Малага
3 : 1
26.05.2013
Депортиво
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1 : 0
05.01.2013
Малага
Испания. Примера, 31 тур
Малага
0 : 0
10.04.2011
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3 : 0
21.11.2010
Малага
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0 : 0
07.02.2010
Депортиво
Испания. Примера, 2 тур
Депортиво
1 : 0
13.09.2009
Малага
Испания. Примера, 33 тур
Малага
1 : 1
25.04.2009
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2 : 0
07.12.2008
Малага
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Малага
3
Carlos Puga
ЦЗ
15
Ángel Recio
ЦЗ
4
Einar Galilea
ЦЗ
31
Rafita
ЦЗ
23
Izan Merino
ЦЗ
8
Карлос Дотор
ЦП
19
Хуан Крус
АП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
1
Alfonso Herrero
(К) ЦФ
22
D. Lorenzo (pen.)
ЦФ
9
Чупе
ЦФ
Депортиво
13
Лео Роман
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
23
Химо Наварро
(К) ПЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
21
Марио Сориано
ЦП
18
Джонатан Асп Йенсен
АП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
19
Луисми Крус
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Малага
13
Carlos Lopez
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
14
Rafa Rodriguez
ЦП
28
Joseph Otunenche
ЦП
10
David Larrubia
ЦФ
7
Haitam Abaida
ЦФ
6
Ramón Enríquez
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
32
Juan Fernandéz
ЦФ
Депортиво
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Germán Parreño
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
9
Zakaria Eddahchouri
ЦП
8
Диего Вильярес
ЦП
10
Peke
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
11
Давид Мелья
ПВ
14
R. Rodriguez
ЦФ
32
Bil Nsongo
ЦФ
3-2-1-1-4
4
31
23
15
3
8
Дотор
19
Крус
11
Муньос
9
Чупе
22
1
3-2-1-3-1
13
Роман
23
Наварро
4
15
2
Альтимира
12
Куальята
21
Сориано
16
Аматуччи
19
Крус
18
Йенсен
7
Обамеянг
8
Дотор
14
14
8
Дотор
19
Крус
10
10
19
Крус
11
Муньос
7
7
11
Муньос
22
6
6
22
23
24
Лобете
24
Лобете
23
15
22
22
15
18
Йенсен
8
Вильярес
8
Вильярес
18
Йенсен
19
Крус
10
10
19
Крус
2
Альтимира
11
Мелья
11
Мелья
2
Альтимира
21
Сориано
32
32
21
Сориано
Остались в запасе
Малага
Депортиво
18
Пабло Мартинес
ЦП
12
Хосе Салинас
ЦЗ
13
Carlos Lopez
ВР
28
Joseph Otunenche
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
32
Juan Fernandéz
ЦФ
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Germán Parreño
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
9
Zakaria Eddahchouri
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
14
R. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
18
Пабло Мартинес
ЦП
12
Хосе Салинас
ЦЗ
13
Carlos Lopez
ВР
28
Joseph Otunenche
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
32
Juan Fernandéz
ЦФ
Остались в запасе
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Germán Parreño
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
9
Zakaria Eddahchouri
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
14
R. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Малага
Точно не сыграют
Фернандо Калеро
ЦЗ
Moussa Diarra
ЦЗ
D. Murillo
ЦЗ
Адриан Ниньо
ЦФ
Aarón Ochoa
ЦФ
Депортиво
Точно не сыграют
Noé
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Малаги» в основное время. Домашняя серия из восьми матчей без поражений, преимущество в очных встречах и стабильная атака хозяев должны помочь им обыграть «Депортиво», несмотря на его надeжную оборону. Гости способны забить, но их низкая результативность вряд ли позволит им увезти очки с «Ла Росаледы». Рекомендуемая ставка – победа «Малаги» с коэффициентом 2,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Малагой» и «Депортиво» состоится 24 августа 2026 года в Малаге на стадионе «Ла Росаледа» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Малага» – «Депортиво»: смотреть онлайн.

2.60
Победа «Малаги»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Депортиво Малага
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+