Матч 2 тура чемпионата Испании между «Малагой» и «Депортиво» пройдет 24 августа 2026 года в Малаге на стадионе «Ла Росаледа». Хозяева неудачно стартовали, уступив «Атлетико» (0:2), но традиционно сильны дома – они не проигрывают в восьми последних матчах на своем поле. Гости, напротив, начали с ничьей против «Эльче» (1:1) и редко проигрывают в последнее время. При этом очная статистика на стороне «Малаги» – она не уступает «Депортиво» в шести последних встречах. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на мощь «Ла Росаледы», или гости с крепкой обороной, которые намерены увезти очки из Андалусии?

Кто победит в матче

«Малага» подходит к игре с явным преимуществом домашнего поля и очной статистики. Команда не проигрывает в шести последних матчах против «Депортиво» и в трeх из них забивает. Домашняя серия андалусийцев внушает уважение – восемь матчей без поражений на «Ла Росаледа». В атаке хозяева стабильны: они забивают в шести из восьми последних встреч, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,80 гола. Однако оборона действует небезупречно – в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и «Малага» пропускает в семи последних матчах. Это даeт «Депортиво» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать и взять первые очки в сезоне.

«Депортиво» делает ставку на надeжную оборону и дисциплинированную игру. В пяти последних матчах команда пропускает в среднем всего 0,60 гола – один из лучших показателей в лиге. При этом атака гостей работает не столь ярко: в среднем 0,80 забитых мяча за тот же период. В стартовом туре «Депортиво» сыграл вничью с «Эльче» (1:1), что подтверждает их умение не проигрывать. Однако в очных встречах с «Малагой» гости часто испытывают трудности – они не побеждали в шести последних матчах, а на выезде в Ла Лиге их результаты нестабильны. Гостям будет сложно преодолеть домашнюю мощь хозяев при своей низкой результативности, хотя их оборона может сдержать атаку «Малаги».

Итоговый вывод: «Малага» имеет преимущество домашнего поля и очной статистики, тогда как «Депортиво» силeн в обороне, но слаб в атаке. Хозяева должны взять три очка, хотя победа вряд ли будет разгромной. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Малаги» с сохранением сухого счeта или с одним пропущенным голом.

Форма и история личных встреч

В 42 очных матчах «Депортиво» имеет небольшое преимущество: 16 побед против 10 у «Малаги», ещe 16 встреч завершились вничью. Однако в последних шести очных встречах «Малага» не проиграла, одержав две победы и четыре раза сыграв вничью. При этом хозяева забивают в трeх последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Малаги» дома – восемь матчей без поражений, у «Депортиво» – шесть матчей без поражений в восьми последних, но низкая результативность. Очная статистика и домашняя поддержка склоняют чашу весов в пользу «Малаги», несмотря на крепкую оборону гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Малаги» в основное время. Домашняя серия из восьми матчей без поражений, преимущество в очных встречах и стабильная атака хозяев должны помочь им обыграть «Депортиво», несмотря на его надeжную оборону. Гости способны забить, но их низкая результативность вряд ли позволит им увезти очки с «Ла Росаледы». Рекомендуемая ставка – победа «Малаги» с коэффициентом 2,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Малагой» и «Депортиво» состоится 24 августа 2026 года в Малаге на стадионе «Ла Росаледа» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».