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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Депортиво
Малага - Депортиво: обзор матча 26 апреля 2015
Малага
26.04.2015, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
47'
Н. Амрабат
60'
О. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Депортиво
Желтая карточка
Хуанми
90'
+3
Желтая карточка
С. Санчес
82'
81'
Замена
Э. Поштига
️️️️
О. Риера
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
С. Дардер
79'
77'
Замена
Д. Саломау
️️️️
И. Кавалейру
Замена
Р. Орта
️️️️
Саму
73'
Желтая карточка
Н. Амрабат
71'
Замена
Дуда
️️️️
С. Кастильехо
64'
60'
ГОЛ! 1:1!
О. Риера
Пас отдал
Лукас
Желтая карточка
Велигтон
58'
ГОЛ! 1:0!
Н. Амрабат
Пас отдал
Велигтон
47'
23'
Желтая карточка
П. Инсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
15
Бока
20
Санчес
16
Росалес
3
Велигтон
36
Ресио
14
Саму
10
Дардер
70
Кастильехо
7
Хуанми
39
Амрабат
3-4-3
31
Фабри
22
Лопо
44
Инсуа
16
Луизиньо
28
Домингес
5
Боргес
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
8
Иван Кавалейру
7
Лукас
21
Риера
14
Саму
21
Орта
21
Орта
14
Саму
70
Кастильехо
17
Дуда
17
Дуда
70
Кастильехо
10
Дардер
24
Гуэрра
24
Гуэрра
10
Дардер
8
Иван Кавалейру
17
Саломау
17
Саломау
8
Иван Кавалейру
21
Риера
9
Поштига
9
Поштига
21
Риера
Остались в запасе
Малага
Депортиво
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Луис Фаринья
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
11
Луис Фаринья
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Малага - Депортиво
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Ла Росаледа
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