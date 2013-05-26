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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Депортиво
Малага - Депортиво: обзор матча 26 мая 2013
Малага
26.05.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
3 : 1
Завершен
Депортиво
45'
И. Камачо
65'
Ж. Баптиста
80'
Иско
76'
Д. Саломау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Депортиво
Желтая карточка
Х. Гамес
90'
Замена
Дуда
️️️️
Хоакин
86'
83'
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
А. Айтами
ГОЛ! 3:1!
Иско
Пас отдал
Хоакин
80'
76'
ГОЛ! 2:1!
Д. Саломау
Пас отдал
Б. Гама
70'
Замена
Д. Саломау
️️️️
Силвиу
67'
Желтая карточка
Х. Домингес
66'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Айосе
Замена
С. Фернандес
️️️️
Х. Савиола
66'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Баптиста
Пас отдал
Х. Савиола
65'
Замена
И. Камачо
️️️️
М. Итурра
59'
Желтая карточка
М. Итурра
56'
ГОЛ! 1:0!
И. Камачо
Пас отдал
Хоакин
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Айосе
ЛЗ
28
Силвиу
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
4
Кака
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
20
Хесус Васкес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-2-2-2
13
Кабальеро
19
Элизеу
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
16
Итурра
28
Тулалан
22
Иско
17
Хоакин
16
Савиола
10
Баптиста
4-3-2-1
1
Арансубиа
21
Айосе
83
Зе Каштру
16
Айтами
28
Силвиу
28
Домингес
16
Гама
21
Агилар
21
Валерон
21
Пицци
11
Рики
16
Итурра
4
Камачо
4
Камачо
16
Итурра
17
Хоакин
17
Дуда
17
Дуда
17
Хоакин
16
Савиола
30
Фернандес
30
Фернандес
16
Савиола
16
Айтами
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
16
Айтами
28
Силвиу
17
Саломау
17
Саломау
28
Силвиу
21
Айосе
7
Оливейра
7
Оливейра
21
Айосе
Остались в запасе
Малага
Депортиво
13
Идрисс Камени
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
1
Герман Люкс
ВР
4
Кака
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
20
Хесус Васкес
ЦП
Главный тренер
Фернандо Васкес
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
4
Кака
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
20
Хесус Васкес
ЦП
Главный тренер
Фернандо Васкес
Статистика матча Малага - Депортиво
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Ла Росаледа
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