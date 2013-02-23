Фернандо Васкес
Тренер
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Васкес
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|24 октября 1954
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Васкес
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|24 октября 1954
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Депортиво
|14
|5
|5
|4
|Дата
|Матч
|23.02.2013
|Депортиво
|1 : 2
|Реал
|02.03.2013
|Депортиво
|0 : 0
|Райо Вальекано
|09.03.2013
|Барселона
|2 : 0
|Депортиво
|16.03.2013
|Депортиво
|3 : 1
|Сельта
|31.03.2013
|Мальорка
|2 : 3
|Депортиво
|06.04.2013
|Депортиво
|3 : 2
|Сарагоса
|13.04.2013
|Леванте
|0 : 4
|Депортиво
|21.04.2013
|Депортиво
|1 : 1
|Атлетик
|29.04.2013
|Бетис
|1 : 1
|Депортиво
|04.05.2013
|Депортиво
|0 : 0
|Атлетико
|11.05.2013
|Вальядолид
|1 : 0
|Депортиво
|19.05.2013
|Депортиво
|2 : 0
|Эспаньол
|26.05.2013
|Малага
|3 : 1
|Депортиво
|01.06.2013
|Депортиво
|0 : 1
|Реал Сосьедад