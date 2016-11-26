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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Депортиво
Малага - Депортиво: обзор матча 26 ноября 2016
Малага
26.11.2016, суббота, 15:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 3
Завершен
Депортиво
21'
М. Сантос (П)
40'
С. Рамирес
56'
М. Сантос
90+2'
Х. Онтиверос
3'
С. Боргес (П)
72'
Ф. Андоне
81'
С. Боргес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Депортиво
90'
+3
Замена
Э. Чолак
️️️️
Гильерме
Желтая карточка
Х. Онтиверос
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
Х. Онтиверос
Пас отдал
Г. Кастро
90'
+2
90'
Замена
П. Москера
️️️️
М. Морено
Замена
Дуда
️️️️
П. Форнальс
87'
81'
ГОЛ! 3:3!
С. Боргес
Желтая карточка
И. Камачо
78'
Желтая карточка
Хуанпи
76'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
М. Сантос
73'
72'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Андоне
Пас отдал
К. Хиль
68'
Замена
К. Хиль
️️️️
Ф. Файр
ГОЛ! 3:1!
М. Сантос
Пас отдал
П. Форнальс
56'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
С. Рамирес
54'
ГОЛ! 2:1!
С. Рамирес
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Сантос
21'
10'
Желтая карточка
Луизиньо
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Боргес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
АП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Гильерме
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Малага
71
Денис Бойко
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
4-2-2-2
13
Камени
16
Росалес
23
Торрес
16
Рикка
17
Вильянуэва
4
Камачо
5
Кастро
8
Форнальс
10
Хуанпи
19
Рамирес
27
Сантос
3-5-1-1
22
Тытонь
26
Сидней
6
Альбентоса
16
Луизиньо
8
Гильерме
76
Файр
16
Гама
24
Хуанфран
5
Боргес
21
Морено
7
Андоне
27
Сантос
10
Онтиверос
10
Онтиверос
27
Сантос
8
Форнальс
17
Дуда
17
Дуда
8
Форнальс
19
Рамирес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
19
Рамирес
21
Морено
5
Москера
5
Москера
21
Морено
8
Гильерме
8
Чолак
8
Чолак
8
Гильерме
76
Файр
10
Хиль
10
Хиль
76
Файр
Остались в запасе
Малага
Депортиво
8
Луис Муньос
ОП
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
8
Луис Муньос
ОП
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Малага - Депортиво
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Ла Росаледа
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