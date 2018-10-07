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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Депортиво - Малага
Депортиво - Малага: обзор матча 07 октября 2018
Депортиво
07.10.2018, воскресенье, 21:00
Испания. Сегунда, 8 тур
1 : 1
Завершен
Малага
76'
К. Фернандес Луна
53'
А. Н'Диайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Малага
79'
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
А. Бергантиньос
76'
69'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Н'Диайе
29'
Желтая карточка
Хуанпи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хуанпи
АП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Малага
18
Давид Ломбан
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
1-3-1
1
Хименес
2
Симон
4
Бергантиньос
7
Крон-Дели
10
Хиль
14
Фернандес Луна
3-2-2-1
1
Моанд
14
Торрес
16
Рикка
23
Эрнандес
21
Н'Диайе
8
Гонсалес
10
Хуанпи
10
Онтиверос
29
Бланко Лещук
Остались в запасе
Депортиво
Малага
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
18
Давид Ломбан
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
18
Давид Ломбан
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Депортиво - Малага
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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