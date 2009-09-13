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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Малага
Депортиво - Малага: обзор матча 13 сентября 2009
Депортиво
13.09.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Малага
82'
Ф. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Малага
Замена
В. Обинна
️️️️
Х. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Луис
Желтая карточка
Г. Мунуа
Замена
Миста
️️️️
Х. Карлос Валерон
Замена
А. Луке
️️️️
Дуда
Желтая карточка
С. Бенашур
Замена
Н. Лассад
️️️️
Рики
Замена
Адриан
️️️️
П. Альварес
Желтая карточка
П. Мтилига
Замена
С. Бенашур
️️️️
Ф. Форестьери
Желтая карточка
Рики
Желтая карточка
П. Альварес
Желтая карточка
Вальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Жука
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
24
Миста
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
36
Эдиньо
ЦП
8
Фернандо
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
16
Луис
83
Зе Каштру
15
Лауре
22
Лопо
18
Гуардадо
6
Жука
22
Родригес
21
Валерон
14
Альварес
11
Рики
3-2-3-1
78
Мунуа
18
Гамес
3
Велигтон
8
Мтилига
25
Торрес
24
Хуанито
23
Вальдо
14
Баха
17
Дуда
45
Форестьери
21
Валерон
24
Миста
24
Миста
21
Валерон
11
Рики
11
Лассад
11
Лассад
11
Рики
14
Альварес
20
Адриан
20
Адриан
14
Альварес
45
Форестьери
18
Бенашур
18
Бенашур
45
Форестьери
17
Дуда
5
Луке
5
Луке
17
Дуда
25
Торрес
11
Обинна
11
Обинна
25
Торрес
Остались в запасе
Депортиво
Малага
25
Ману
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
8
Фернандо
ЦП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
Остались в запасе
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
8
Фернандо
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Депортиво - Малага
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Риасор
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