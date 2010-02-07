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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Депортиво
Малага - Депортиво: обзор матча 07 февраля 2010
Малага
07.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Депортиво
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Д. Торибио
Замена
Рики
️️️️
Р. Бодипо
Желтая карточка
И. Гонсалес
Замена
И. Перес
️️️️
Адриан
Замена
Н. Баха
️️️️
С. Бенашур
Замена
В. Обинна
️️️️
Х. Лопес
Желтая карточка
С. Бенашур
Вторая желтая
П. Альварес
Желтая карточка
П. Альварес
Желтая карточка
А. Томас
Желтая карточка
Д. Колотто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
35
Хави Лопес
ЦП
8
Фернандо
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
6
Жука
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
11
Виктор Обинна
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Иван Перес
ЦФ
11
Рики
ЦФ
4-3-2-1
78
Мунуа
8
Мтилига
88
Гонсалес
5
Степанов
20
Гаспар
35
Хави Лопес
8
Фернандо
6
Торибио
17
Дуда
18
Бенашур
10
Кайседо
4-3-1-2
1
Арансубиа
19
Пабло
19
Колотто
15
Лауре
22
Лопо
22
Родригес
20
Томас
6
Жука
14
Альварес
20
Адриан
23
Бодипо
18
Бенашур
14
Баха
14
Баха
18
Бенашур
35
Хави Лопес
11
Обинна
11
Обинна
35
Хави Лопес
20
Адриан
9
Перес
9
Перес
20
Адриан
23
Бодипо
11
Рики
11
Рики
23
Бодипо
Остались в запасе
Малага
Депортиво
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
24
Хуанито
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
24
Хуанито
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Малага - Депортиво
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
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