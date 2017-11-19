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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Депортиво
Малага - Депортиво: обзор матча 19 ноября 2017
Малага
19.11.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 2
Завершен
Депортиво
15'
Р. Росалес
63'
Г. Кастро
84'
Борха
23'
Лукас
52'
Ф. Шер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Депортиво
90'
+4
Желтая карточка
Э. Чолак
Желтая карточка
Хуанкар
88'
87'
Желтая карточка
Луизиньо
ГОЛ! 3:2!
Борха
Пас отдал
Хуанпи
84'
64'
Желтая карточка
З. Баккали
Желтая карточка
Хуанпи
63'
ГОЛ! 2:2!
Г. Кастро
63'
55'
Желтая карточка
Ф. Наварро
52'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Шер
Желтая карточка
Р. Росалес
42'
33'
Желтая карточка
Гильерме
Желтая карточка
А. Пеньяранда
33'
23'
ГОЛ! 1:1!
Лукас
Пас отдал
С. Боргес
ГОЛ! 1:0!
Р. Росалес
Пас отдал
Г. Кастро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Гильерме
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
3-4-1-1
13
Роберто
44
Байссе
23
Эрнандес
16
Росалес
5
Кастро
8
Гонсалес
27
Хуанкар
20
Кеко
7
Пеньяранда
4
Ролан
3-3-2-1
23
Рубен
26
Сидней
5
Шер
16
Луизиньо
8
Вальверде
8
Гильерме
5
Боргес
10
Картабия
11
Баккали
7
Лукас
Остались в запасе
Малага
Депортиво
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Малага - Депортиво
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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