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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Депортиво
Малага - Депортиво: обзор матча 10 апреля 2011
Малага
10.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Депортиво
Замена
Н. Лассад
️️️️
Хиско
Желтая карточка
К. Овусу-Абейе
Замена
Хуанми
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
Э. Мареска
Замена
Х. Домингес
️️️️
Х. Родригес
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Ф. Портильо
Замена
Э. Мареска
️️️️
Ресио
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
К. Морель
️️️️
Х. Карлос Валерон
Вторая желтая
Лауре
Желтая карточка
А. Гуардадо
Желтая карточка
Лауре
Желтая карточка
Элизеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
32
Апоньо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Антонио Томас
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
11
Рики
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
2
Демичелис
13
Стадсгаард
18
Гамес
36
Ресио
32
Апоньо
17
Дуда
20
Портильо
30
Фернандес
23
Рондон
4-4-1-1
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
19
Колотто
15
Лауре
21
Перес
18
Гуардадо
22
Родригес
20
Томас
21
Валерон
9
Хиско
36
Ресио
16
Мареска
16
Мареска
36
Ресио
20
Портильо
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
20
Портильо
30
Фернандес
7
Хуанми
7
Хуанми
30
Фернандес
21
Валерон
3
Морель
3
Морель
21
Валерон
22
Родригес
28
Домингес
28
Домингес
22
Родригес
9
Хиско
11
Лассад
11
Лассад
9
Хиско
Остались в запасе
Малага
Депортиво
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
11
Рики
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
11
Рики
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Малага - Депортиво
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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