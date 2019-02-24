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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Депортиво
Малага - Депортиво: обзор матча 24 февраля 2019
Малага
24.02.2019, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 27 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Депортиво
Желтая карточка
А. Н'Диайе
78'
Желтая карточка
К. Баре
62'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
61'
Желтая карточка
Ф. Рикка
45'
33'
Желтая карточка
П. Москера
16'
Желтая карточка
А. Бергантиньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Малага
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
3-3-1-1
1
Моанд
16
Рикка
14
Торрес
16
Гонсалес
8
Гонсалес
88
Баре
21
Н'Диайе
14
Альехо
29
Бланко Лещук
1-3-1-1
1
Хименес
2
Симон
5
Москера
4
Бергантиньос
8
Экспозито
10
Картабия
19
Валле Балонга
Остались в запасе
Малага
Депортиво
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Малага - Депортиво
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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