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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Малага
Депортиво - Малага: обзор матча 21 ноября 2010
Депортиво
21.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 0
Завершен
Малага
22'
Адриан (П)
30'
Д. Колотто
83'
П. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Малага
Замена
Сауль
️️️️
Адриан
ГОЛ! 3:0!
П. Альварес
Замена
Х. Домингес
️️️️
Р. Перес
Желтая карточка
Д. Сеоане
Замена
Хуанито
️️️️
С. Силва
Замена
П. Альварес
️️️️
Диони
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Дуда
Замена
Эдиньо
️️️️
Н. Баха
Желтая карточка
Р. Перес
Желтая карточка
Д. Колотто
Желтая карточка
Дуда
Желтая карточка
М. Пабло
ГОЛ! 2:0!
Д. Колотто
Пас отдал
Р. Перес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Адриан
Желтая карточка
С. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
20
Ив Демарец
АП
34
Диони
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
14
Набиль Баха
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
Депортиво
25
Ману
ВР
27
Давид Рочела
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
12
Сауль
ПВ
Малага
13
Родриго Галатто
ВР
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
36
Эдиньо
ЦП
8
Фернандо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
3-2-2-1-2
1
Арансубиа
22
Лопо
16
Айтами
19
Колотто
22
Сеоане
19
Пабло
22
Родригес
21
Перес
20
Демарец
20
Адриан
34
Диони
3-2-2-3
0
Арнау
19
Элизеу
3
Велигтон
13
Стадсгаард
18
Гамес
8
Мтилига
36
Ресио
84
Силва
20
Портильо
14
Баха
17
Дуда
21
Перес
28
Домингес
28
Домингес
21
Перес
34
Диони
14
Альварес
14
Альварес
34
Диони
20
Адриан
12
Сауль
12
Сауль
20
Адриан
14
Баха
36
Эдиньо
36
Эдиньо
14
Баха
84
Силва
24
Хуанито
24
Хуанито
84
Силва
17
Дуда
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
17
Дуда
Остались в запасе
Депортиво
Малага
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
13
Родриго Галатто
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
Остались в запасе
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
13
Родриго Галатто
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Депортиво - Малага
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Риасор
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