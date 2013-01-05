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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Малага
Депортиво - Малага: обзор матча 05 января 2013
Депортиво
05.01.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Малага
57'
Пицци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Малага
Замена
А. Айтами
️️️️
Б. Гама
90'
Желтая карточка
Х. Камуньяс
88'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
А. Сантуш
84'
73'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Хоакин
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
68'
63'
Замена
Х. Савиола
️️️️
Н. Монреаль
Желтая карточка
Б. Гама
60'
ГОЛ! 1:0!
Пицци
57'
48'
Желтая карточка
Н. Монреаль
46'
Замена
М. Итурра
️️️️
Ф. Портильо
Желтая карточка
А. Сантуш
45'
+2
36'
Желтая карточка
Велигтон
31'
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
А. Агилар
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-4-1-1
1
Арансубиа
6
Эвалдо
83
Зе Каштру
24
Марчена
19
Пабло
8
Сантуш
16
Гама
4
Бергантиньос
21
Агилар
21
Пицци
11
Рики
3-2-1-3-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Гамес
18
Монреаль
4
Камачо
17
Хоакин
22
Иско
20
Портильо
24
Санта Крус
16
Гама
16
Айтами
16
Айтами
16
Гама
8
Сантуш
17
Камуньяс
17
Камуньяс
8
Сантуш
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
20
Портильо
16
Итурра
16
Итурра
20
Портильо
17
Хоакин
30
Буонанотте
30
Буонанотте
17
Хоакин
18
Монреаль
16
Савиола
16
Савиола
18
Монреаль
Остались в запасе
Депортиво
Малага
1
Герман Люкс
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
17
Диого Саломау
ПП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
17
Диого Саломау
ПП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Депортиво - Малага
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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