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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Малага
Депортиво - Малага: обзор матча 06 декабря 2014
Депортиво
06.12.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Малага
22'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Малага
Желтая карточка
Точе
86'
84'
Замена
А. Бока
️️️️
С. Дардер
Желтая карточка
И. Куэнка
73'
71'
Замена
Ресио
️️️️
Дуда
Замена
Точе
️️️️
Э. Поштига
63'
Замена
Х. Домингес
️️️️
Х. Медуньянин
63'
Желтая карточка
Сидней
61'
Желтая карточка
Луизиньо
60'
56'
Замена
Р. Орта
️️️️
Саму
50'
Желтая карточка
Саму
Замена
И. Куэнка
️️️️
П. Инсуа
46'
24'
Желтая карточка
Антунеш
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Дардер
Пенальти не реализован!
И. Кавалейру
12'
11'
Желтая карточка
И. Камени
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
6
Харис Медуньянин
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЛЗ
5
Антунеш
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
17
Дуда
ЛП
10
Серхи Дардер
ОП
4
Игнасио Камачо
ОП
14
Саму
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Точе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
36
Ресио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Хуанпи
АП
4-1-3-2
31
Фабри
16
Луизиньо
26
Сидней
44
Инсуа
22
Лопо
6
Вилк
6
Медуньянин
24
Хуанфран
6
Родригес
9
Поштига
8
Иван Кавалейру
4-2-2-1-1
13
Камени
16
Росалес
5
Антунеш
3
Велигтон
2
Ангелери
10
Дардер
4
Камачо
14
Саму
17
Дуда
70
Кастильехо
24
Санта Крус
9
Поштига
9
Точе
9
Точе
9
Поштига
6
Медуньянин
28
Домингес
28
Домингес
6
Медуньянин
44
Инсуа
7
Куэнка
7
Куэнка
44
Инсуа
14
Саму
21
Орта
21
Орта
14
Саму
10
Дардер
15
Бока
15
Бока
10
Дардер
17
Дуда
36
Ресио
36
Ресио
17
Дуда
Остались в запасе
Депортиво
Малага
1
Герман Люкс
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
10
Хуанпи
АП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Депортиво - Малага
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Риасор
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