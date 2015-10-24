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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Депортиво
Малага - Депортиво: обзор матча 24 октября 2015
Малага
24.10.2015, суббота, 23:05
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
62'
А. Тигадуини
85'
Хуанкар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Депортиво
ГОЛ! 2:0!
Хуанкар
85'
Замена
Р. Орта
️️️️
А. Тигадуини
83'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Ресио
78'
73'
Замена
Кани
️️️️
Хуанфран
Замена
Ф. Эшпинью
️️️️
Дуда
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Тигадуини
62'
58'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Ф. Картабия
58'
Замена
Лауре
️️️️
О. Риера
9'
Желтая карточка
П. Москера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
36
Ресио
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
8
Кани
ПП
4-4-1-1
13
Камени
15
Бока
6
Альбентоса
16
Росалес
3
Велигтон
12
Тиссоне
24
Тигадуини
36
Ресио
27
Хуанкар
17
Дуда
19
Шарлес
3-4-1-2
1
Люкс
14
Аррибас
26
Сидней
3
Наварро
5
Москера
5
Боргес
76
Файр
24
Хуанфран
10
Картабия
7
Лукас
21
Риера
17
Дуда
10
Эшпинью
10
Эшпинью
17
Дуда
24
Тигадуини
21
Орта
21
Орта
24
Тигадуини
36
Ресио
8
Форнальс
8
Форнальс
36
Ресио
21
Риера
15
Лауре
15
Лауре
21
Риера
10
Картабия
18
Альберто
18
Альберто
10
Картабия
24
Хуанфран
8
Кани
8
Кани
24
Хуанфран
Остались в запасе
Малага
Депортиво
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Малага - Депортиво
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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