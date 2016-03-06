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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Малага
Депортиво - Малага: обзор матча 06 марта 2016
Депортиво
06.03.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 28 тур
3 : 3
Завершен
Малага
44'
С. Боргес
69'
Ф. Картабия
81'
Лукас
29'
Шарлес
63'
И. Камачо
90'
А. Аррибас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Малага
90'
+4
Желтая карточка
Р. Альбентоса
90'
+3
Вторая желтая
И. Камачо
Желтая карточка
Ману
90'
+1
90'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
А. Аррибас
Замена
О. Риера
️️️️
Лукас
85'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Ф. Картабия
84'
ГОЛ! 3:2!
Лукас
Пас отдал
Ф. Файр
81'
Желтая карточка
П. Москера
78'
77'
Желтая карточка
И. Камачо
ГОЛ! 2:2!
Ф. Картабия
Пас отдал
Л. Альберто
69'
Замена
Ф. Файр
️️️️
А. Бергантиньос
68'
63'
ГОЛ! 1:2!
И. Камачо
Пас отдал
Ресио
54'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Р. Санта Крус
54'
Желтая карточка
Шарлес
Желтая карточка
А. Бергантиньос
45'
+4
45'
Замена
Р. Орта
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ! 1:1!
С. Боргес
Пас отдал
Ф. Картабия
44'
42'
Желтая карточка
М. Торрес
37'
Замена
Г. Очоа
️️️️
И. Камени
29'
ГОЛ! 0:1!
Шарлес
Пас отдал
Ресио
Желтая карточка
Л. Альберто
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
76
Файкал Файр
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
14
Икечукву Уче
ЦФ
3-4-2-1
1
Люкс
16
Луизиньо
14
Аррибас
3
Наварро
24
Хуанфран
5
Москера
5
Боргес
4
Бергантиньос
18
Альберто
10
Картабия
7
Лукас
4-3-1-2
13
Камени
23
Торрес
16
Росалес
3
Велигтон
6
Альбентоса
36
Ресио
4
Камачо
5
Кастро
30
Атсу
19
Шарлес
24
Санта Крус
10
Картабия
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
10
Картабия
4
Бергантиньос
76
Файр
76
Файр
4
Бергантиньос
7
Лукас
21
Риера
21
Риера
7
Лукас
5
Кастро
21
Орта
21
Орта
5
Кастро
13
Камени
13
Очоа
13
Очоа
13
Камени
24
Санта Крус
8
Форнальс
8
Форнальс
24
Санта Крус
Остались в запасе
Депортиво
Малага
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Остались в запасе
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Депортиво - Малага
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
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