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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Малага
Депортиво - Малага: обзор матча 06 апреля 2018
Депортиво
06.04.2018, пятница, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 2
Завершен
Малага
6'
Лукас (П)
70'
Адриан
85'
Адриан
41'
Д. Ролан
73'
Д. Ролан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Малага
Желтая карточка
Рубен
90'
ГОЛ! 3:2!
Адриан
Пас отдал
Б. Валле Балонга
85'
73'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ролан
Пас отдал
Саму
ГОЛ! 2:1!
Адриан
Пас отдал
П. Москера
70'
52'
Желтая карточка
М. Торрес
Желтая карточка
Э. Чолак
51'
Желтая карточка
Гильерме
49'
43'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ролан
Желтая карточка
С. Мунтари
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Лукас
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
8
Гильерме
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Малага
13
Роберто
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Саму
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
3-5-2
23
Рубен
6
Альбентоса
26
Сидней
3
Наварро
8
Гильерме
5
Москера
4
Мунтари
8
Чолак
24
Хуанфран
20
Адриан
7
Лукас
3-3-3
13
Роберто
23
Торрес
23
Эрнандес
16
Росалес
25
Ласен
5
Кастро
16
Итурра
90
Саксесс
21
Эн-Несири
4
Ролан
Остались в запасе
Депортиво
Малага
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
1
Андрес Прието
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Саму
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Саму
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Депортиво - Малага
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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