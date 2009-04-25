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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Депортиво
Малага - Депортиво: обзор матча 25 апреля 2009
Малага
25.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
34'
А. Луке
51'
Г. Серхио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Депортиво
Пенальти не реализован!
Апоньо
Желтая карточка
Д. Колотто
Замена
Начо
️️️️
Х. Кальеха
Замена
И. Кристиан
️️️️
П. Альварес
Замена
Рики
️️️️
Р. Бодипо
Замена
А. Феррейра
️️️️
Дуда
Замена
️️️️
Н. Баха
ГОЛ! 1:1!
Г. Серхио
Пас отдал
А. Гуардадо
Желтая карточка
З. Каштру
Желтая карточка
М. Гаспар
ГОЛ! 1:0!
А. Луке
Пас отдал
Дуда
Желтая карточка
Д. Арансубиа
Желтая карточка
С. Бальеста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Иньяки Гоитиа
(К)
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Лоло
ЦП
32
Апоньо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ПВ
9
Сальва Бальеста
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
14
Пабло Альварес
ЛВ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
11
Ноуиоуи Лассад
АП
18
Андрес Гуардадо
ПВ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
8
Фернандо
ЦП
15
Адриану Феррейра
ЦФ
Депортиво
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Хоан Верду
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
11
Рики
ЦФ
4-2-3-1
13
Гоитиа
11
Кальеха
24
Росарио
3
Велигтон
20
Гаспар
8
Лоло
32
Апоньо
17
Дуда
14
Баха
5
Луке
9
Бальеста
4-2-3-1
1
Арансубиа
19
Пабло
83
Зе Каштру
19
Колотто
16
Луис
16
Серхио
22
Родригес
18
Гуардадо
11
Лассад
14
Альварес
23
Бодипо
17
Дуда
15
Адриану Феррейра
15
Адриану Феррейра
17
Дуда
11
Кальеха
23
Начо
23
Начо
11
Кальеха
14
Альварес
8
Кристиан
8
Кристиан
14
Альварес
23
Бодипо
11
Рики
11
Рики
23
Бодипо
Остались в запасе
Малага
Депортиво
0
Франсеск Арнау
ВР
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
8
Фернандо
ЦП
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Хоан Верду
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
8
Фернандо
ЦП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Хоан Верду
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Малага - Депортиво
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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