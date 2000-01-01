«Депортиво» вылетел из Сегунды

А были времена, когда Бебето играл за них, за ТУ, КЛАССНУЮ команду! (((
И не было для них в Испании авторитетов, и кубок Испании брали, и чемпионами Испании были, а пару раз всего в сантиметрах от выигрыша чемпионата были.
А городок-то с гулькин нос!
Это не Мадрид или Барселона.
Одно замечание по статье: Депортиво стал ЧЕМПИОНОМ Испании НЕ В 1990-м году, а в 2000-м. ))
Чемпион Испании-1990 и двукратный обладатель Кубка Испании «Депортиво» вылетел в третий по силе дивизион страны.
Клуб, несмотря на отмену игры с «Фуэнлабрадой» из-за коронавируса, уже точно не поднимется выше 19-го места.
В прошлом сезоне «Депортиво» уступил в финале плей-офф за выход в Примеру «Мальорке» (2:0, 0:3).
- Последний раз команда играла в третьем дивизионе в сезоне-1980/81.
- «Депортиво» пять раз выступало в Лиге чемпионов.