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    «Депортиво» вылетел из Сегунды

    Чемпион Испании-1990 и двукратный обладатель Кубка Испании «Депортиво» вылетел в третий по силе дивизион страны.

    Клуб, несмотря на отмену игры с «Фуэнлабрадой» из-за коронавируса, уже точно не поднимется выше 19-го места.

    В прошлом сезоне «Депортиво» уступил в финале плей-офф за выход в Примеру «Мальорке» (2:0, 0:3).

    • Последний раз команда играла в третьем дивизионе в сезоне-1980/81.
    • «Депортиво» пять раз выступало в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8600

      derrik2000 2 часа назад

      А были времена, когда Бебето играл за них, за ТУ, КЛАССНУЮ команду! (((
      И не было для них в Испании авторитетов, и кубок Испании брали, и чемпионами Испании были, а пару раз всего в сантиметрах от выигрыша чемпионата были.
      А городок-то с гулькин нос!
      Это не Мадрид или Барселона.

      Одно замечание по статье: Депортиво стал ЧЕМПИОНОМ Испании НЕ В 1990-м году, а в 2000-м. ))

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      Рейтинг: +58

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      интересно почему?. отсутствие финансирования?

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