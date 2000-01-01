«Депортиво» вылетел из Сегунды

Чемпион Испании-1990 и двукратный обладатель Кубка Испании «Депортиво» вылетел в третий по силе дивизион страны.

Клуб, несмотря на отмену игры с «Фуэнлабрадой» из-за коронавируса, уже точно не поднимется выше 19-го места.

В прошлом сезоне «Депортиво» уступил в финале плей-офф за выход в Примеру «Мальорке» (2:0, 0:3).