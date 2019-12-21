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  • Уткин – о Зозуле: «У него на лбу крупными буквами написано «Я мудак». На пальцах – «конченный»

Уткин – о Зозуле: «У него на лбу крупными буквами написано «Я мудак». На пальцах – «конченный»

21 декабря 2019, 12:49
11

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию с оскорблениями фанатов в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули.

«Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у человека на этой фотографии на лбу крупными буквами написано «Я мудак».

А когда он повернет правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано «конченный», как у алкоголиков – по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное.

Наверняка хороший товарищ, послушный сын и, не сомневаюсь, патриот», – написал Уткин в своем телеграме.

  • В Сети появилось фото Зозули после баскетбольного матча. Он сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88 в футболке с номером 18.
  • Нацисты нередко используют число 18 как обозначение инициалов Адольфа Гитлера (AH), так как они в латинском алфавите по порядковому номеру имеют цифры 1 и 8.
  • Цифра 88 имеет нацисткий подтекст, поскольку обе первые буквы из приветствия Гитлера – восьмые в алфавите.
  • Ранее фанаты «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура Сегунды с «Альбасете» скандировали «Зозуля – *** [чертов] нацист».

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Испания Альбасете Райо Вальекано Зозуля Роман Уткин Василий
Комментарии (11)
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Nerlinger
1576923736
У них государственная пропаганда такая, вот и люди такими становятся !!!
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AHTUNGBOL
1576924836
Сосуля, конечно клоун нереальный, при чем с детскими отмазами...
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Masteralex
1576930116
из всего этого тольк один вывод, испанские болельщики - молодцы
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American-Patriot
1576937536
Роман Зозуля - красавец!!! Уткин - мудак со всеми кто считает его правым.
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