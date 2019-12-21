Уткин – о Зозуле: «У него на лбу крупными буквами написано «Я мудак». На пальцах – «конченный»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию с оскорблениями фанатов в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули.
«Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у человека на этой фотографии на лбу крупными буквами написано «Я мудак».
А когда он повернет правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано «конченный», как у алкоголиков – по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное.
Наверняка хороший товарищ, послушный сын и, не сомневаюсь, патриот», – написал Уткин в своем телеграме.
- В Сети появилось фото Зозули после баскетбольного матча. Он сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88 в футболке с номером 18.
- Нацисты нередко используют число 18 как обозначение инициалов Адольфа Гитлера (AH), так как они в латинском алфавите по порядковому номеру имеют цифры 1 и 8.
- Цифра 88 имеет нацисткий подтекст, поскольку обе первые буквы из приветствия Гитлера – восьмые в алфавите.
- Ранее фанаты «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура Сегунды с «Альбасете» скандировали «Зозуля – *** [чертов] нацист».
Источник: телеграм-канал Василия Уткина