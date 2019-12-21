Уткин – о Зозуле: «У него на лбу крупными буквами написано «Я мудак». На пальцах – «конченный»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию с оскорблениями фанатов в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули.

«Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у человека на этой фотографии на лбу крупными буквами написано «Я мудак».

А когда он повернет правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано «конченный», как у алкоголиков – по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное.

Наверняка хороший товарищ, послушный сын и, не сомневаюсь, патриот», – написал Уткин в своем телеграме.