Экс-игрок сборной Украины Зозуля – о Путине: «Мамкин историк не понимает, что своими сказками лишь закаляет и сплачивает украинцев»

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на последнее обращение президента России Владимира Путина к стране. Его заключительной частью было признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками лишь закаляет и сплачивает нашу нацию.

Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.

Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае закинуть петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей «великой и могучей», – убежден Зозуля.