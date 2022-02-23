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    Экс-игрок сборной Украины Зозуля – о Путине: «Мамкин историк не понимает, что своими сказками лишь закаляет и сплачивает украинцев»

    Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на последнее обращение президента России Владимира Путина к стране. Его заключительной частью было признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    «Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками лишь закаляет и сплачивает нашу нацию.

    Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.

    Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае закинуть петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей «великой и могучей», – убежден Зозуля.

    • 32-летний футболист – воспитанник киевского «Динамо».
    • С прошлого года он выступает за испанскую «Фуэнлабраду».
    • С 2010 по 2016 год Зозулю вызывали в сборную Украины.

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    Источник: ua.tribuna.com

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    23.02.2022 12:34
    Комментарии29
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 14 часов назад

      О и фашик вылез! Как без него? Ты сраный умник тогда открой учебники по истории и посмотри сколько исконно русских территорий присоединено твоей сраной украине. Вашей украины то лет 100 назад и ни когда и не существовало чучело неадекватное!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1171

      Сергей Каспийский 24 февраля, 01:59

      Если испанцы называют Зозулю фашистом, то почему слова этого нелюдя печатают на российских сайтах???? На центральные телеканалы бандеровцам дают эфир, то бомбардир туда же:(((
      Ленинская Украина - должна подвергнуться декоммунизации !
      Вся НОВОРОССИЯ должна вернуться в РОССИЮ!!!

      2
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      Рейтинг: +6830

      Томик > Сергей Каспийский 22 часа назад

      Да потому что на этом сайте любители этих прихвостней пиндосских сидят модераторами и авторами. Какая-то зазуля исчо нам будет рассказывать кто мамкин историк. Чмо малолетнее чубатенькое.

      3
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      Рейтинг: +3227

      Иван Петров 1986 23 февраля, 19:20

      Вот зачем нам это выложили. При чем тут новости про футбол.

      3
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      Рейтинг: +984

      SuperNils 23 февраля, 18:25

      хохлы - недонация, так, аппендикс Великой Руси. Моська, лающая на слона. Утёр хохлам нос Путин, по куску от Украины отщипывает, а никто ничего сделать не может, только тявкает!

      4
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      Рейтинг: +11361

      playsh 23 февраля, 17:49

      А что,хохлов разве можно сплотить? Они ещё во времена СССР делили себя сами на "западную"(западенцы) и все остальные.
      Однако,долго сплачиваются,Зозуля,что-то пошло не так...

      2
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      Рейтинг: +100

      vadikrew 23 февраля, 16:18

      Забыл добавить "хайль гитлер", придурок. Продавали твоей стране газ по мизерной цене в долг и не ставили ультиматум оплаты - это петля на шею?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1229

      Vitaga 23 февраля, 16:04

      30 лет самостоятельной жизни и 15 лет пропаганды образа врага привели к такому результату. мозги дурят целенаправленно . русских победить нельзя - но они сами себя победят. вот и разделили по географическому принципу и обьявили разными народами и разожгли вражду

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1337

      Форвард 79 23 февраля, 14:36

      Просто истиная правда высказанная в обращении никак не вяжется с навязаной идеей бандерлогов и поэтому отравленный информационными токсинами организм зозули до тошноты отказывается принимать ИСТИННУЮ ПРАВДУ!
      Что сказать, ДИТЯ ГЕЙРОПЫ!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +10018

      alp 23 февраля, 14:32

      зазуля это который фашист??

      4
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      ...
      Рейтинг: +11361

      playsh > alp 23 февраля, 17:52

      Теперь уже нет фашистов,теперь он нацист.

      3
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      Рейтинг: +6830

      Томик > playsh 22 часа назад

      Просто говнюк. Вот ещё его классифицировать тут будем.

      2
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      Рейтинг: +465

      Forvard47 23 февраля, 14:00

      только вот кнш смешно что оба палача коих назвало эта спермаошибка подарили большинство территорий нынешней украине... след после них подарил крым просто так...

      ну а теперь россия эти подарки возвращает потому что убогим они не нужны оказались.. надо путину чтоль войск к киеву двинуть пора уже а то эти говорящие головы как то з********

      6
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      ...
      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > Forvard47 23 февраля, 14:40

      Когда в добровольцы запишешься ??? )))

      3
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      Рейтинг: +8892

      САДЫЧОК > Persona_non_Grata 23 февраля, 14:50

      не обращай внимания -это боты , зомбоящики.

      4
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      ...
      Рейтинг: +465

      Forvard47 > Persona_non_Grata 23 февраля, 14:50

      после тебя

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      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > Forvard47 23 февраля, 15:03

      А я к войне не призываю и войны не хочу !!!

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      Рейтинг: +465

      Forvard47 > САДЫЧОК 23 февраля, 15:25

      сам ты бот голимый

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      Рейтинг: +465

      Forvard47 > Persona_non_Grata 23 февраля, 15:25

      я тоже не призываю....

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      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > Forvard47 23 февраля, 15:37

      Ну если только предложение двинуться на Киев было саркастическим ... Видимо не так понял смысл твоего посыла .

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