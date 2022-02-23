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  • Экс-игрок сборной Украины Зозуля – о Путине: «Мамкин историк не понимает, что своими сказками лишь закаляет и сплачивает украинцев»

Экс-игрок сборной Украины Зозуля – о Путине: «Мамкин историк не понимает, что своими сказками лишь закаляет и сплачивает украинцев»

23 февраля 2022, 12:34
20

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на последнее обращение президента России Владимира Путина к стране. Его заключительной частью было признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками лишь закаляет и сплачивает нашу нацию.

Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.

Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае закинуть петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей «великой и могучей», – убежден Зозуля.

  • 32-летний футболист – воспитанник киевского «Динамо».
  • С прошлого года он выступает за испанскую «Фуэнлабраду».
  • С 2010 по 2016 год Зозулю вызывали в сборную Украины.

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Источник: ua.tribuna.com
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Украина Зозуля Роман Путин Владимир
Комментарии (20)
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"supermax"
1645610597
еще один член отряда "слабоумие и отвага"....страну они развивают....у вас и страны то уже нет...вы ее развалили
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_Marqella_
1645611681
Глупый клоун,глупый клоун...
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alp
1645615936
зазуля это который фашист??
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Форвард 79
1645616212
Просто истиная правда высказанная в обращении никак не вяжется с навязаной идеей бандерлогов и поэтому отравленный информационными токсинами организм зозули до тошноты отказывается принимать ИСТИННУЮ ПРАВДУ! Что сказать, ДИТЯ ГЕЙРОПЫ!!!
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Vitaga
1645621447
30 лет самостоятельной жизни и 15 лет пропаганды образа врага привели к такому результату. мозги дурят целенаправленно . русских победить нельзя - но они сами себя победят. вот и разделили по географическому принципу и обьявили разными народами и разожгли вражду
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vadikrew
1645622311
Забыл добавить "хайль гитлер", придурок. Продавали твоей стране газ по мизерной цене в долг и не ставили ультиматум оплаты - это петля на шею?
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Plyash
1645627758
А что,хохлов разве можно сплотить? Они ещё во времена СССР делили себя сами на "западную"(западенцы) и все остальные. Однако,долго сплачиваются,Зозуля,что-то пошло не так...
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SuperNils
1645629955
хохлы - недонация, так, аппендикс Великой Руси. Моська, лающая на слона. Утёр хохлам нос Путин, по куску от Украины отщипывает, а никто ничего сделать не может, только тявкает!
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Иван Петров 1986
1645633253
Вот зачем нам это выложили. При чем тут новости про футбол.
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Hektor 84
1645696863
О и фашик вылез! Как без него? Ты сраный умник тогда открой учебники по истории и посмотри сколько исконно русских территорий присоединено твоей сраной украине. Вашей украины то лет 100 назад и ни когда и не существовало чучело неадекватное!
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