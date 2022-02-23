Экс-игрок сборной Украины Зозуля – о Путине: «Мамкин историк не понимает, что своими сказками лишь закаляет и сплачивает украинцев»

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на последнее обращение президента России Владимира Путина к стране. Его заключительной частью было признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
«Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками лишь закаляет и сплачивает нашу нацию.
Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.
Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае закинуть петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей «великой и могучей», – убежден Зозуля.
- 32-летний футболист – воспитанник киевского «Динамо».
- С прошлого года он выступает за испанскую «Фуэнлабраду».
- С 2010 по 2016 год Зозулю вызывали в сборную Украины.
Источник: ua.tribuna.com