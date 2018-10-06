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  • Зозуля: «Буду болеть за Хабиба. Мне нравится, как он себя ведет»

Зозуля: «Буду болеть за Хабиба. Мне нравится, как он себя ведет»

6 октября 2018, 11:24
3

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля поделился ожиданиями от предстоящего боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Встреча состоится 7 октября. Макгрегор представляет Ирландию, Нурмагомедов – Россию.

«Конечно, собираюсь посмотреть этот бой. В последнее время мне очень нравится UFC, и я не имею права пропустить этот поединок. В воскресенье в 5 утра по испанскому времени буду его смотреть.

Смотрел пресс-конференции, мне не нравится поведение Макгрегора. Мне нравится, как ведет себя Хабиб. Он спокоен, уверен в себе, это заслуживает уважения, поэтому буду болеть за него.

Плюс я знаю, что его дядя живет в Полтаве, что он вырос и учился в Киеве, здесь же стал чемпионом по самбо, если я не ошибаюсь. Буду болеть за Хабиба, но в первую очередь хочу увидеть хороший бой», – приводит слова Зозули FootballHub.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Сегунда Весь мир Альбасете Зозуля Роман
Комментарии (3)
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1538814586
Молодец, Зозуля! Не боится идти против ветра. Уважуха!
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Тraumtanzеr
1538816219
Макгрегор люто нервничает. поэтому ведет себя как идиот.Он просто понимает, что если не нокаут, то ему 3,14зда.
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