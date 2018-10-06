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    Какой вы футболист?

    Зозуля: «Буду болеть за Хабиба. Мне нравится, как он себя ведет»

    Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля поделился ожиданиями от предстоящего боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

    Встреча состоится 7 октября. Макгрегор представляет Ирландию, Нурмагомедов – Россию.

    «Конечно, собираюсь посмотреть этот бой. В последнее время мне очень нравится UFC, и я не имею права пропустить этот поединок. В воскресенье в 5 утра по испанскому времени буду его смотреть.

    Смотрел пресс-конференции, мне не нравится поведение Макгрегора. Мне нравится, как ведет себя Хабиб. Он спокоен, уверен в себе, это заслуживает уважения, поэтому буду болеть за него.

    Плюс я знаю, что его дядя живет в Полтаве, что он вырос и учился в Киеве, здесь же стал чемпионом по самбо, если я не ошибаюсь. Буду болеть за Хабиба, но в первую очередь хочу увидеть хороший бой», – приводит слова Зозули FootballHub.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 11:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 октября 2018, 11:56

      Макгрегор люто нервничает. поэтому ведет себя как идиот.Он просто понимает, что если не нокаут, то ему 3,14зда.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 6 октября 2018, 11:29

      Молодец, Зозуля! Не боится идти против ветра. Уважуха!

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      Рейтинг: +33715

      zra78 > Фотон 6 октября 2018, 12:26

      Как раз таки наоборот,перестраховался не раз

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