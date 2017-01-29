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Роман Зозуля
Статистика
Роман Зозуля - статистика
Завершил карьеру
17 ноября 1989 (36), Киев
#10 | Нападающий
179 см | 70 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Суперкубок Украины 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 1
29.01.2017
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 0
22.01.2017
Спортинг
1' - 52'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1 : 0
14.01.2017
Бетис
82' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Алавес
1 : 0
16.12.2016
Бетис
67' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
1 : 6
15.10.2016
Реал
46' - 90'
77'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
30.09.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
23.09.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
20.09.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
2 : 2
16.09.2016
Гранада
75' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2 : 3
11.09.2016
Бетис
82' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
0 : 0
26.08.2016
Депортиво
Был в запасе
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