Статистика по турнирам

Испания. Сегунда 2018/2019 Испания. Сегунда 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Товарищеские матчи 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Суперкубок Украины 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Украины 2008/2009