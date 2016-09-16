Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Гранада
Бетис - Гранада: обзор матча 16 сентября 2016
Бетис
16.09.2016, пятница, 21:45
Испания. Примера, 4 тур
2 : 2
Завершен
Гранада
36'
А. Алегрия
61'
А. Алегрия
13'
М. Карсела-Гонсалес
33'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Гранада
Желтая карточка
Ф. Гутьеррес
88'
86'
Замена
А. Кравец
️️️️
О. Атцили
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Д. Брашанац
86'
Вторая желтая
Д. Хименес
85'
Желтая карточка
Д. Хименес
85'
81'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
80'
Желтая карточка
В. Ангбан
Желтая карточка
Р. Дурмиси
79'
79'
Пенальти не реализован!
Э. Понсе
Желтая карточка
А. Адан
77'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Хоакин
75'
74'
Желтая карточка
Э. Понсе
Желтая карточка
Ш. Мусонда
63'
ГОЛ! 2:2!
А. Алегрия
Пас отдал
К. Пиччини
61'
56'
Замена
В. Ангбан
️️️️
А. Буэно
54'
Вторая желтая
Р. Везо
52'
Желтая карточка
Р. Везо
45'
Замена
Тито
️️️️
Ф. Табану
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Ф. Руис
36'
ГОЛ! 1:2!
А. Алегрия
Пас отдал
Р. Кастро
36'
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Буэно
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Карсела-Гонсалес
Пас отдал
А. Буэно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Фабиан Руис
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЛФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
77
Омер Атцили
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Альберто Буэно
АП
21
Рене Крхин
ПП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Пако Хемес
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
2
Тито
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-1-2-1-2
1
Адан
22
Дурмиси
2
Манди
2
Пеццелла
12
Пиччини
6
Петрос
5
Брашанац
8
Руис
17
Хоакин
24
Кастро
15
Алегрия
3-4-2-1
13
Очоа
20
Фулкье
21
Рубен Везо
27
Силва
21
Крхин
27
Табану
16
Карсела-Гонсалес
77
Атцили
8
Перейра
19
Буэно
9
Понсе
8
Руис
21
Мусонда
21
Мусонда
8
Руис
5
Брашанац
21
Гутьеррес
21
Гутьеррес
5
Брашанац
17
Хоакин
10
Зозуля
10
Зозуля
17
Хоакин
27
Табану
2
Тито
2
Тито
27
Табану
19
Буэно
7
Ангбан
7
Ангбан
19
Буэно
77
Атцили
11
Кравец
11
Кравец
77
Атцили
Остались в запасе
Бетис
Гранада
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Густаво Пойет
13
Ойер
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Пако Хемес
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Пако Хемес
Статистика матча Бетис - Гранада
5
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Гранада
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
Вчера, 17:26
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
Вчера, 17:26
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+