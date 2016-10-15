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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 15 октября 2016
Бетис
15.10.2016, суббота, 21:45
Испания. Примера, 8 тур
1 : 6
Завершен
Реал
55'
А. Сехудо
4'
Р. Варан
31'
К. Бензема
39'
Марсело
45'
Иско
62'
Иско
78'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал
Желтая карточка
Петрос
90'
+1
79'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Г. Бэйл
78'
ГОЛ! 1:6!
К. Роналду
Пас отдал
А. Мората
Желтая карточка
Р. Зозуля
77'
75'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ж. Мартен
67'
65'
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
А. Сехудо
64'
62'
ГОЛ! 1:5!
Иско
Пас отдал
К. Роналду
ГОЛ! 1:4!
А. Сехудо
Пас отдал
Хоакин
55'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
49'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Алегрия
46'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Д. Брашанац
45'
45'
ГОЛ! 0:4!
Иско
Пас отдал
Пепе
43'
Желтая карточка
Иско
39'
ГОЛ! 0:3!
Марсело
31'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Т. Кроос
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Варан
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЛП
6
Петрос
ОП
5
Дарко Брашанац
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЛФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
8
Матео Ковачич
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Адан
2
Манди
2
Пеццелла
22
Дурмиси
12
Пиччини
6
Петрос
8
Мартен
5
Брашанац
17
Хоакин
24
Кастро
15
Алегрия
4-2-1-3
1
Навас
14
Карвахаль
3
Пепе
19
Варан
12
Марсело
8
Ковачич
8
Кроос
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
8
Мартен
25
Себальос
25
Себальос
8
Мартен
5
Брашанац
16
Сехудо
16
Сехудо
5
Брашанац
15
Алегрия
10
Зозуля
10
Зозуля
15
Алегрия
18
Бэйл
10
Асенсио
10
Асенсио
18
Бэйл
8
Ковачич
17
Васкес
17
Васкес
8
Ковачич
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
Остались в запасе
Бетис
Реал
21
Шарли Мусонда
ЛВ
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
21
Шарли Мусонда
ЛВ
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Бетис - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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