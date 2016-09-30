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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 30 сентября 2016
Реал Сосьедад
30.09.2016, пятница, 21:45
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
63'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
Замена
Хуанми
️️️️
В. Жозе
90'
+1
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Х. Сальдуа
90'
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Вела
75'
70'
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Хоакин
69'
Замена
М. Науэль
️️️️
Р. Кастро
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
М. Оярсабаль
63'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
60'
59'
Желтая карточка
Хоакин
54'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
46'
Желтая карточка
Д. Брашанац
45'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Ф. Гутьеррес
Желтая карточка
И. Мартинес
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
25
Даниэль Себальос
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЛФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
77
Матиас Науэль
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
26
Мартинес
23
Эрнандес
16
Навас
2
Сальдуа
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Прието
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
10
Вела
4-1-2-1-2
1
Адан
12
Пиччини
18
Гонсалес
2
Пеццелла
3
Мартинес
6
Петрос
25
Себальос
21
Гутьеррес
17
Хоакин
15
Алегрия
24
Кастро
2
Сальдуа
3
Гонсалес
3
Гонсалес
2
Сальдуа
10
Вела
20
Каналес
20
Каналес
10
Вела
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
17
Хоакин
21
Мусонда
21
Мусонда
17
Хоакин
21
Гутьеррес
5
Брашанац
5
Брашанац
21
Гутьеррес
24
Кастро
77
Науэль
77
Науэль
24
Кастро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
31
Андер Бардахи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Реале Арена
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